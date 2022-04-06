Bismil Atıksu Arıtma Tesisi Dünya Çevre Günü’nde hizmete girecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 2022’de tamamlayıp hizmete sunmayı hedeflediği Bismil Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarında sona gelindi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri’ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Solar Çamur Kurutma Tesisi dışında bina işlerinin tamamlanma aşamasına geldiği, elektrik ve mekanik işlemlerin yüzde 60’nın tamamlandığı Arıtma Tesisi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hizmet vermeye başlayacak.

48 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan tesis, günlük 12 bin 500 metreküp atıksuyu arıtarak Dicle Nehri’ne, temiz bir şekilde bırakacak.



“Tesisi Dünya Çevre Günü’nde hizmet sunmaya başlayacak”

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bismil Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bismil’in habitatını koruyacak olan tesisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde devreye alacaklarını belirten Tutşi, yapımı devam eden kanalizasyon hattı çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini ifade etti. Tutşi, "Artan dünya nüfusuna paralel olarak yerleşim yerleri de her geçen gün büyümektedir. Atıksu insanoğlunun varoluşundan bu yana ciddi bir problem oluşturmuştur. Kontrolsüz atıksular hem çevreye hem de insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Tarihe, birçok masal, efsane ve şarkıya konu olan kadim Dicle Nehri bizim için oldukça önemlidir. Temiz şekilde miras aldığımız bu değerli nehri korumak başta DİSKİ olmak üzere tüm Diyarbakırlıların görevidir. Projeyle ilçedeki doğal yaşamı koruyacağız ve en önemlisi Dicle Nehri’ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacağız” dedi.

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