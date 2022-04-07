Hazro’da “Ben olsaydım” çalıştayı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Kaymakam Salih Sak başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğü tarafından organize edilen “Ben olsaydım” temalı çalıştay düzenlendi.

Hazro ilçe Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. Bağımlılıkla mücadelenin değerlendirildiği çalıştay, Hazro İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Olcay İşler‘in sunumu ile başlayıp katılımcıların görüş ve önerileri ile devam etti. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu, 2022 yılı ve sonrasını kapsayacak eylem planlarının temellerini oluşturacak verilerin elde edildiği çalıştay, Kaymakam Sak ve Sağlık Müdürü İşler’in değerlendirmeleriyle sona erdi.

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