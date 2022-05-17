Diyarbakır´da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde polis ekipleri, yeni yapıların camlarını kırarak 4 prefabrik konteyneri yaktığı şüphesiyle R.A. (27) ve A.E.´yi (27) gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada R.A. ve A.E.´yi fark etti. Ekipler, yaptıkları incelemede yapıların camlarının kırık olduğunu belirledi. Ayrıca bölgeden yükselen dumanların olduğunu fark eden polis, durumu itfaiye erlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 4 prefabrik konteynerin yanması üzerine müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında gözaltına alınan ve yapıların camlarını kırarak yangın çıkardığı değerlendirilen R.A. ve A.E.´nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-05-17 18:05:10
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