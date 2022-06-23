Diyarbakır’da 697 projeye 13 milyon TL hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ile Diyarbakırlı üreticilere bu yıl yaklaşık 13 milyon TL hibe verildi.

Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 20212022 başvuru dönemi içerisinde 697 yatırımcının aldıkları makine ekipmanlarının karşılığı olarak bakanlıkça desteklendiği bildirildi. Açıklamada, İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesince İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Şefik Türker, Şube Müdürü Naide Erdoğmuş ve çiftçilerin katılımıyla makine ekipman dağıtım töreni düzenlendiği belirtildi.

Ergani ilçesinde 89 üreticiye 1,3 milyon TL hibe ile verilen makine ve ekipmanlar İl Müdürü Atalar ve Kaymakam Karaaslan tarafından üreticilere teslim edildiği ifade edildi. Kırsal alt yapıyı iyileştirmek, kırsal alanda yaşayan insanlara alternatif gelir kaynağı oluşturmak, tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlamak, gıda güvenirliliğini arttırmak, üretilen ürünlerin pazarlama altyapısını güçlendirmek ve tarımsal istihdam sayısını arttırmak amacı ile 2006 yılında başlamış olan proje hayvansal ürün işleme tesisi, bitkisel ürün işleme tesisi, toplu basınçlı sulama sistemleri, alternatif enerjili seralar, soğuk hava depoları, çelik silolar, koyun keçi ve manda proje konularının dahil olduğu kaydedildi.

20062022 yılları arasında kentte187 adet tesis tamamlandığı, bu projeler ile ödenen hibe miktarı ise yaklaşık 80 milyon TL olduğu belirtildi. Tamamlanmış olan projeler dahilinde toplam 2 bin 254 kişi istihdam edildiği bildirildi.

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