Amca çocukları arasında taşlı ve sopalı kavga: 3 yaralı



Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bağlar ilçesinde komşu amca çocukları arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 1'i tarafları ayırmaya çalışan komşuları olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525´inci Sokak´ta meydana geldi. Komşu olan ve aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında sokakta yaşanan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1´i tarafları ayırmaya çalışan komşuları olmak üzere 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya devam eden tarafları biber gazı ile müdahale ederek dağıttı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-07-03 17:45:20



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