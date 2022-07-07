LGS Türkiye birincisi tam altınla ödüllendirildi

Diyarbakır’da LGS çerçevesinde yapılan sınavda tam puan alarak, 193 Türkiye birincisinden biri olan 14 yaşındaki Furkan Berat Tuzcu, kurs yetkilileri tarafından tam altınla ödüllendirildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde Final Özel Öğretim Kurs merkezinde eğitim gören Furkan Berat Tuzcu (14), Liselere Geçiş Sistemi’de (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan alırken, Türkiye genelindeki 193 birinciden biri oldu. Tuzcu ile 2’nci ve 3’üncüler için kurs merkezinde etkinlik düzenledi. Öğretmenler ve velilerin de katıldığı etkinlikte, birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere plaket ile tam altın hediye edildi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Final Okulları Diyarbakır Kurucusu Şahin Otu, bu çocukların kentin medarı iftarı olduğunu kaydetti. Otu, “Allah size bu günleri nasip etti, inşallah diğer velilerimize de nasip olur. Bu altın gençlerimizin yolu ve bahtı açık olsun. Ülkemiz ve ilimiz için değerdir, biz daha önce Türkiye derecesi hayal ederken kentimizden de Türkiye birincisi çıkar mı diye hep düşünüyorduk. Bu çocuklar bu ilin medarı iftarıdırlar, hepsinin alnından öpüyorum ve velilerine çok teşekkür ediyorum böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için. Öğretenlerine de çok teşekkür ediyorum, gençlerin yolları ve bahtları açık olsun” dedi.

Dönence Kişisel Gelişim ve Kurs Merkezi Müdürü Sedat Yılmaz, başarının inanç meselesi olduğunu ve öğretmenler ile velilerin çabalarıyla öğrencilerin başarıları elde etmesine büyük destek olduğunu vurguladı. Yılmaz, “Diyarbakır Final Eğitim Kurumları olarak hizmet veriyoruz. Bu yıl LGS 2022 Türkiye birincimiz Furkan Berat Tuzcu oldu, ikincisi Elif Kuzan, üçüncüsü ise Deniz Savuran oldu çok başarılı öğrencilerimiz. Çok emek verdik, öğretmenlerimiz ve bize destek veren velilerimizle birlikte iyi bir hazırlık süreci yaşadık. Bu bir inanç meselesi, inanıyorsanız ve bu doğrultuda hareket ediyorsanız başaramamanız imkansız. Geçen yılda Türkiye birincisi çıkardık, önümüzdeki yılda daha fazla Türkiye birincisi çıkartacağız inşallah. Burada çocuklarımızın başarıları ödüllendirildi, güzel bir organizasyon düzenledik” diye konuştu.

LGS 2022 Türkiye birinicisi Furkan Berat Tuzcu ise burada herkesin topluca çalıştığını, öğretmenlerinin elinden geleni yaptığını ve ailesinin de desteğiyle bu başarıya ulaştığını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.