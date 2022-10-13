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Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (4)

DHA

Bakan Soylu: Erdoğan´ın Türkiye´sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir (4)


`YOKLUK İLE VARLIĞIN SINAVINDAYIZ´
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile birlikte Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Bakan Soylu partililere hitaben yaptığı konuşmada, 28 Şubat´tan sonra insanların camilere gitmekten korkar olduğunu ifade ederek, "Bunu hep beraber yaşadık. Bu ülkede başörtü takanları ötekileştiren, bu ülkede ben Müslümanım diyenleri ötekileştiren bir anlayış söz konusuydu. Bugün insanlar rahat bir şekilde ben dindarım diyebiliyorlar. Bugün kimsenin kılık kıyafetine bakılmadan istediği yerden istediği hizmeti alabiliyor. Yetmedi insanları etnik kökenlerine göre ayrılıyorlardı. Bugün herkes ben Kürdüm diyebiliyor. Kimsenin kendisini gizlediği, `ben Kürdüm ama´ diye başladığı cümleleri kullanmadığı bir Türkiye´yi 21´inci yüzyılın başlarından itibaren, geçmişte karşılaştığımız tecrübelerle beraber bugün Tayyip Erdoğan ortaya koydu." dedi.
'BİZ BİR SINAVDAYIZ'
Bakan Soylu, birçok konuda sınav verildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bugün batıda ne varsa Doğu, Güneydoğu´da hemen hemen hepsi var. Biz bir sınavdayız. Neyin sınavındayız? Yokluk ile varlığın sınavındayız, zenginlik ile yoksulluğun sınavındayız, makam ile hiçliğin sınavındayız, tevazu ile kibrin sınavındayız. Bizim bir sorumluluğumuz daha var; İyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Bize ne yetmez? Sadece Diyarbakır´ın huzur yetmez. Çünkü Diyarbakır sadece Diyarbakır değildir. Diyarbakır Erbil, Bağdat, Halep, Şam ile Ortadoğu ile Türkiye´nin her tarafı ile ilişki kurmuş kadim bir şehir. Bizim liderimiz bir devrim lideridir. Devrimleri gerçekleştirmiştir. Kimsenin yapılamaz dediklerini yapmıştır. Kimsenin gerçekleştiremediklerini gerçekleştirmiştir. Onun için bugün Allah´a şükürler olsun. Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var. Bu kadar net söylüyorum. Bunu burada söylemiyorum. Her yerde söylüyorum. Son 2-3 yılda 2 milyar dolar PYD´ye yardım yaptı. Peki PYD kim? Alman istihbarat raporunda PKK´nın Suriye şubesi konumunda. Yani bir terör örgütüdür. Bütün bunlara karşı yıllarca diz çökertilen Türkiye bütün bunlara karşı dimdik ayakta. Buna hep beraber devam edelim. Diyarbakır´a her geldiğinde hem Diyarbakır´a hem tüm Türkiye´ye büyük mesajlar veren Cumhurbaşkanımız, Diyarbakır´a her geldiğinde eserler ve hizmetler ile gelen Sayın Cumhurbaşkanımız yine Diyarbakır´da bizlerle beraber buluşacak."
'HOLLANDA´DA FATURALAR 5 AY ÖNCE 200 EURO İKEN BUGÜN BİN EURO OLDU´
Dün akşam Hollanda´ya gittiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Orada da bir Türk kardeşimiz Bakan. Ben onu ziyarete gittim. Adalet ve Güvenlik Bakanı orada herkesin huzurunda bana şunu söyledi; `faturalar 5 ay önce 200 Euro´yken şimdi bin Euro oldu. Bütün dünya sıkıntı yaşıyor ama dünyayı ilk kez böyle yakaladık ve güçlü bir liderle yakaladık. Onlar patinaj yapacaklar Tayyip Erdoğan Türkiye'yi buradan bir fırsatla çıkaracak. Bizim bir tek kırmızı çizgimiz var; O da terördür. Terörünün dışında herkes istediğini söyleyebilir. Herkes istediğini ortaya koysun. Diyarbakır daha yeni başladı. Tarihsel olarak bütün zenginliklerini hem geleceğimize hem de coğrafyamıza nakş edecek. Bunu hep beraber nakş edeceğiz. Geçen gün burada icazet törenine katıldım. Eskiden öyle bir fotoğraf verilseydi kıyamet kopardı. İnadına vereceğiz. Vermeye de devam edeceğiz. 26 tane Hakkarili çocuğumuz bugün tıp fakültesini kazandı. Oh demeyeyim de ne diyeyim ben. Altyapımız kuvvetli olduğu için 1 yılda 150 milyardan 250 milyar dolara ihracatımız çıktı. Sırtlarını Amerika´ya dayamışlar korkuları yok. Oh, Çin´de üretimi yapıyor. Rusya´dan da enerjiyi alıyorlar. Sonra `biz büyük devletiz´ diyorlar. Ne olacak bu kış kim donacak. Biz bugün Afganistan´a iyilik treni gönderiyoruz. Pakistan´da sel oldu. Daha 4-5 ayda ancak çekilir diyorlar. Gemi gönderiyoruz. Uçak ve tren köprüsü kurduk" diye konuştu. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK, Serhat ÖZDEMİR
2022-10-13 23:50:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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