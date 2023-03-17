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Diyarbakır’dan Mardin’e çeşitli otobüsle ya da kendi kişisel aracınızla varış sağlayabilirsiniz. Diyarbakır ve Mardin ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Dolayısıyla aynı coğrafi bölgede yer almaları özellikle kara yolu taşımacılığı bakımından kolaylık sağlar. Diyarbakır Mardin arası kaç km, Diyarbakır Mardin arası kaç saat, Mardin Diyarbakır arası arabayla kaç saat sürüyor, Mardin Diyarbakır otobüsle kaç saat sürüyor, Mardin Diyarbakır arası uçakla kaç saat sürüyor? Mardin ve Diyarbakır’ın ulaşım detaylarını sizler için derledik…

Diyarbakır Mardin Arası Kaç Km?

Mardin ile Diyarbakır arası seyahat gerçekleştirecek kişilerin en merak ettiği soruların başında iki şehir arasındaki km farkı gelmektedir. Öncellikle iki şehir arasındaki mesafe tercih edilen ulaşım şekline göre değişmektedir. İki şehir arasındaki mesafe araçla D950 karayolu üzerinden 93,6 kilometredir. Otobüsle ile ise bu mesafe 96 kilometredir. Uçakla gerçekleştirilen uçuşlarda iki şehir arasındaki mesafe 73 kilometreye denk gelmektedir.

Diyarbakır Mardin Arası Kaç Saat?

Kullandığımız taşıt ve vasıtalar iki şehir arasındaki saat farkını kısaltmakta ya da uzatmaktadır. Hava yoluyla ulaşım kara yollarına oranla daha hızlı olduğundan Diyarbakır üzerinden Mardin’e ya da Mardin’den Diyarbakır’a daha kısa sürede ulaşım sağlanması beklenir. Pratikte böyle olsa da ne yazık ki teorikte böyle değildir. Diyarbakır üzerinden Mardin’e doğrudan uçuş seferleri bulunmadığından aktarmalı olarak uçuş sağlanmaktadır. Bu da mesafeyi uzatmaktadır. Kendi şahsi aracınızla iki şehir arası 1 saat 30 dakika sürmektedir. Otobüsle ise ortalama 1 saat 30 dakikada bölgeye varış sağlayabilirsiniz.

Mardin Diyarbakır Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Kendi aracınızla 90 kilometre bir hızla sürdüğünüzü varsayarsak Diyarbakır üzerinden Mardin’e yaklaşık bir saatte ulaşım sağlayabilirsiniz.

Mardin Diyarbakır Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Mardin ile Diyarbakır arasında seyahat fırsatı sunan pek çok otobüs firması bulunmaktadır. İki şehir arasında yolculuk 1 saat 30 dakika kadar sürmektedir. En uygun otobüs seferi 100 TL’den başlamaktadır. Sabah seferleri akşam seferlerine oranla %9 daha uygun fiyattadır.

Mardin Diyarbakır Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Hava yoluyla ulaşım, hem konfor hem de hız bakımından günümüzde en çok tercih edilen ulaşım alternatiflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bir ülkeden başka bir ülkeye ulaşımda ve iş seyahatleri gibi durumlarda kara yolları ulaşımı oldukça uzun sürdüğünden hava yolları taşımacılığını tercih edebiliriz. Bu durum ülkemizdeki şehirlerarası uçuşlar için de geçerlidir. Direkt uçuşlar zaman tasarrufu yönünden oldukça faydalıdır. Ancak aktarmalı uçuşlar süre bakımından kara yollarına oranla kimi zaman daha uzun sürmektedir. Mardin üzerinden Diyarbakır’a direkt uçuş gerçekleştirilemediğinden dolayı ancak aktarmalı olarak bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz. Anadolu jet, Türk Hava Yolları ya da Pegasus gibi havayolları şirketleri bölgeye aktarmalı olarak ulaşım sağlayabilmektedir. Aktarma güzergâhları ise şöyledir:

Diyarbakır Havalimanı’ndan Esenboğa Havalimanı’na uçuş gerçekleştirilir. Buradan Mardin Prof. Dr. Aziz SANCAR Havalimanı’na aktarma yapılır. Yolculuk ortalama 3 saat 30 dakika kadar sürer.

Diyarbakır Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na uçuş gerçekleştirilir. Bir süre aktarma için beklenir. (Aktarma süreleri değişim gösterebilmektedir) İstanbul Havalimanı üzerinden Mardin Prof. Dr. Aziz SANCAR Havalimanı’na aktarma yapılır. Ortalama uçuş süresi 5 saat 50 dakikadır.