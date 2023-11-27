Diyet yapmakla ilgili inanmamanız gereken 10 yanlış bilgi

Sodyum tüketimini azaltmak için daha az tuz kullanmak mantıklıdır ancak tek başına yeterli değildir. Kişilerin en fazla sodyum tüketimi hazır ve işlenmiş gıdalardan ve restoran yemeklerinden gelir.

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GLUTENSİZ BESLENMEK EN İYİSİDİR

Çölyak hastalığınız veya glüten intoleransınız olmadığı sürece buğday, arpa ve çavdarda bulunan ve protein olan glütenden kaçınmanıza gerek yoktur. Tam buğday ürünleri, temel B vitaminleri ve lif dâhil olmak üzere büyük besinsel faydalara sahiptir.

Glutensiz ürünler konusunda dikkatli olun çünkü lezzet ve dokudaki farkı telafi etmek için genellikle ek şeker, tuz veya rafine nişastalar eklenir. Tıbbi nedenlerden dolayı glutensiz bir diyet uyguluyorsanız, sağlıklı bir gıda seçtiğinizden emin olmak için içerik listesini kontrol edin.