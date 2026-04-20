Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Diyetisyene gitti, kanser olduğunu öğrendi

        Diyetisyene gitti, kanser olduğunu öğrendi

        Bursa'da diyetisyen hizmeti almak için başvurduğu Dr. Büşra Kaba tarafından kanser taraması yaptırması tavsiye edilen Yasemin Çelik'in (44) erken evrede meme kanseri olduğu tespit edildi. Tedavisi devam eden Çelik, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, "Yönlendirilmeseydim belki de şu an çok farklı bir süreç yaşayabilirdim. Herkesi korkmadan gelip Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'de taramalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 18:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyetisyene gitti, kanser olduğunu öğrendi

        Diyetisyen hizmeti almak için geçen yılın ağustos ayında Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Kaba’ya başvuran Yasemin Çelik, doktorunun yaşı itibari ile tavsiyesi üzerine KETEM’e giderek meme kanseri taraması (mamografi) yaptırdı. Sonuçları inceleyen doktorlar Çelik’e birinci evre meme kanseri teşhisi koydu. Vakit kaybeden, hastalığı henüz erken evredeyken tedavisine başlanan Yasemin Çelik, teşhis ve tedavi sürecini anlattı. Çelik, “Büşra Hoca, mamografi çekilmemi tavsiye etti. O dönem sonuçlar çıktığı zaman birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Şu anda tedavim devam ediyor. KETEM çalışanlarına, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yönlendirmeselerdi ben şu anda belki de çok farklı bir süreçte yaşayabilirdim. Erken teşhis hayat kurtarır. Herkesi korkmadan gelip KETEM’de taramalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

        "VAKTİM YOK DEMEYİN"

        Çelik’e mamografi çekilmesini tavsiye eden Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Kaba ise "Hastamız diyetisyen randevusu için Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurdu. Kendisine kanser taramalarını yaptırıp yaptırmadığını sorduğumuzda KETEM’e yönlendirebileceğimizi ilettik. Hastamız KETEM’e başvurdu ve erken evre kanser tespit edildi. 'Şikayetim yok' diyerek ya da 'vaktim yok' diyerek kanser taramalarınızı ihmal etmeyin. Çok fazla vaktinizi almıyor. Kanserden erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Sizler de en yakın Sağlıklı Hayat Merkezlerine, KETEM'lere başvurarak taramalarınızı yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

