Diyetisyene gitti, kanser olduğunu öğrendi

Diyetisyen hizmeti almak için geçen yılın ağustos ayında Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Kaba’ya başvuran Yasemin Çelik, doktorunun yaşı itibari ile tavsiyesi üzerine KETEM’e giderek meme kanseri taraması (mamografi) yaptırdı. Sonuçları inceleyen doktorlar Çelik’e birinci evre meme kanseri teşhisi koydu. Vakit kaybeden, hastalığı henüz erken evredeyken tedavisine başlanan Yasemin Çelik, teşhis ve tedavi sürecini anlattı. Çelik, “Büşra Hoca, mamografi çekilmemi tavsiye etti. O dönem sonuçlar çıktığı zaman birinci evre meme kanseri teşhisi konuldu. Şu anda tedavim devam ediyor. KETEM çalışanlarına, Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Yönlendirmeselerdi ben şu anda belki de çok farklı bir süreçte yaşayabilirdim. Erken teşhis hayat kurtarır. Herkesi korkmadan gelip KETEM’de taramalarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Herkese teşekkürler" diye konuştu.

"VAKTİM YOK DEMEYİN"

Çelik’e mamografi çekilmesini tavsiye eden Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Kaba ise "Hastamız diyetisyen randevusu için Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurdu. Kendisine kanser taramalarını yaptırıp yaptırmadığını sorduğumuzda KETEM’e yönlendirebileceğimizi ilettik. Hastamız KETEM’e başvurdu ve erken evre kanser tespit edildi. 'Şikayetim yok' diyerek ya da 'vaktim yok' diyerek kanser taramalarınızı ihmal etmeyin. Çok fazla vaktinizi almıyor. Kanserden erken teşhis gerçekten hayat kurtarıyor. Sizler de en yakın Sağlıklı Hayat Merkezlerine, KETEM'lere başvurarak taramalarınızı yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.