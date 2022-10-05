Diz ameliyatını gerekli kılan 4 soruna dikkat!

Türkiye’de orta yaşı geçmiş yaklaşık 10 kişinin 3 veya 4'ünde diz problemine rastlanıyor ve bu sorunla yaşayan insan sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekiliyor. Yapılan bir çalışma, son 20 yılda diz problemleri sıklığındaki artışın yüzde 65 olduğunu gösteriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sami Sökücü, “Vücudun en fazla ağırlık taşıyan ekleminin dizlerimiz olduğunu düşünürsek dizlerde meydana gelen aşınmaya şaşırmamak gerek. Dizlerin aşınmaya bağlı olarak zayıflaması ile kireçlenme oluşuyor. Diz kireçlenmesinde karşımıza çıkan iki etken ilerleyen yaş ve aşırı kilodur. Bunun dışında, romatizmal hastalıklar, zayıf kas yapısına sahip olunması, genetik faktörler, enfeksiyon, düşme veya çarpmalar da kireçlenmeye yol açan unsurlar arasındadır” diyor.
YÜRÜMEDE ZORLUK VE AĞRI
Diz kireçlenmesi kişinin yürümede zorluk yaşamasına ve ağrılara neden oluyor. Zaman içinde eklemlerde şişlik ve şekil bozuklukları meydana geliyor. Dizleri bükmede zorluk yaşanırken hareket halindeyken eklemden kıtırtı şeklinde sesler duyulması da soruna işaret ediyor.
İLERİ DÜZEY KİREÇLENMEDE TEK ÇÖZÜM YOLU CERRAHİ
Bu sorunun varlığında, erken tanı ve hastanın yaş durumuna bağlı kireçlenmenin derecesine bakılarak cerrahi ya da cerrahi olmayan tedavi yöntemi belirleniyor. İleri düzeyde kireçlenmesi olan hastalarda tek çözüm yolunun cerrahi tedavi olduğuna dikkat çekiliyor. Kıkırdak yapının yok olması sonucunda hastaya diz protezi ameliyatı uygulanıyor. Diz protezi, metal ve polietilen karışımından yapılan yapay bir diz eklemi olup bu ameliyatlar günümüzde robotik cerrahi ile gerçekleştiriliyor. Obezitesi olan bireyler ile daha önce travma geçirmiş ve romatoloji hastalıkları bulunan kişiler daha riskli grupta kabul ediliyor.
BU 4 BELİRTİYE DİKKAT!
Prof. Dr. Sami Sökücü aşağıdaki rahatsızlıklarda kontroller sonrasında hastanın durumuna göre yüksek oranda cerrahi önerdiklerini söyleyerek, “Özellikle robotik diz protezi sonrasında hastalarımız eski yaşam konforlarına kavuşuyorlar” diyor. İşte “cerrahi gerek” denilen 4 belirti:
* Özellikle uykuyu bölen gece ağrıları
* Kişinin yürüme mesafesinde kısalma olması
* Diz kireçlenmesi
* Kıkırdak yapının yok olması
HER 10 AMELİYATTAN 1’İ ROBOTLA
Diz protezi ameliyatlarında robotik cerrahi her geçen gün artış gösteriyor. Günümüzde robot sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak ülkemizde gerçekleştirilen her 10 ameliyattan 1’inin robotik olarak yapıldığı belirtiliyor. Diz protezi ameliyatı gerekli görülmüş bütün hastaların robotik diz protezi ameliyatını tercih edebileceklerine dikkat çekiliyor.
ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI
Robotik cerrahi uygulaması sonucunda protez, diz eklemine en doğru şekilde yerleşiyor. Protezin diz eklemine doğru şekilde yerleşmesi ameliyatın başarısını ve hastanın ameliyat sonrası karşılaştığı olumlu sonuçları gösteriyor. Bunun robotik diz cerrahisinin avantajlarını kanıtladığı belirtiliyor. Bu cerrahi sonucunda:
* Hasta ameliyat sonrası daha az ağrı hissediyor
* Hastanede kalış süresi azalıyor
* İyileşme süresi hızlanıyor
* Hasta takılan protezi kendi dizi gibi hissediyor
* Protezin ömrü çok daha uzun oluyor
* Hareket kabiliyeti artıyor.
İYİLEŞME SÜRESİ 15-30 GÜN ARASINDA
Prof. Dr. Sami Sökücü, “Cerrahi süresi ortalama 45 – 60 dk. olan bir diz operasyonu sonrası hastanın hastanede kalış 2-3 gün, iyileşme ve günlük hayatına dönüş süresi ise dizdeki sorunun ciddiyetine göre değişmekle birlikte ortalama 15 gün ile 1 ay arasındadır” diyor.
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