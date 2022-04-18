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Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışında neler var?

Günün yorgunluğunu dizi, film izleyerek atmak isteyen binlerce vatandaş bugün televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırılıyor. 18 Nisan Pazartesi yayın akışında; Alparslan: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş, Hakim, Yasak Elma dizileri ve Survivor 2022 All Star yarışma programı yer alıyor. İşte, 18 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 tv yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar…

  • 01
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    Akşam iftardan sonra dizi ve ya film keyfi yapmak isteyen vatandaşlar, 18 Nisan Pazartesi TV yayın akışını araştırıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 18 Nisan akşamı; Survivor All Star yarışma programı ve Alparslan: Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş, Yasak Elma dizileri ekrana geliyor. 18 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Üç Kuruş

    00:15 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

    02:00 Baba

    04:30 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 3(Yerli Sinema)

    22:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)

    00:15 Afara

    02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:15 Yabancı Damat
  • 04
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya İle Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:30 Yasak Elma

    23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

    02:15 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri

    04:45 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüdüanka
  • 05
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

    16:00 Pelin’in Mutfağı

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

    22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

    00:15 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    04:50 Söz
  • 06
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Hakim

    22:10 Hakim

    00:30 Bir Zamanlar Çukurova

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

    05:25 Hz. Ömer
  • 07
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:50 Elimi Bırakma

    08:50 Ramazan Klipleri

    08:55 Kuşlarla Yolculuk

    09:45 Bir İyilik Hikayesi

    10:00 Alişan İle Gülümse Hayata

    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    16:45 Bir İyilik Hikayesi

    17:00 Ana Haber

    17:25 İddiaların Aksine

    17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:05 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    01:30 Kasaba Doktoru

    02:50 Sahur Bereketi

    04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 08
    Diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekranda! TV yayın akışı 18 Nisan 2022 Pazartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 televizyon yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 Oynat Bakalım

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