Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Diziler ne zaman başlayacak? Uzak Şehir, Bahar, Eşref Rüya, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 2025 Dizilerin yeni sezon tarihleri

        Diziler ne zaman başlıyor? İşte Dizilerin yeni sezon tarihleri

        Eylül ayının gelmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı doruğa çıkıyor. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, Bahar, İnci Taneleri ve Kızılcık Şerbeti gibi diziler tatilin ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, merakla beklenen yeni projeler de gündeme damga vurmaya aday görünüyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 23:26 Güncelleme: 03.09.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon dünyasında geri sayım başladı! Yaz tatiline giren popüler diziler, yeni sezonda güçlü bir dönüş için gün sayıyor. Bahar, Kızılcık Şerbeti gibi milyonların takip ettiği yapımların ekrana dönüş tarihleri merak edilirken, yeni projeler de izleyicilerin radarına girmiş durumda. İşte dizilerin merak edilen yeni sezon takvimi...

        2

        DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.

        3

        Dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Kesin tarihler netleşmezken yeni sezon fragmanlarının da yayımlanması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller