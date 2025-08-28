Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerin yeni sezon tarihleri ne zaman, Eylül ayının kaçında?
Dizilerin yeni sezona başlama tarihi merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti, Bahar, Gönül Dağı, Uzak Şehir, Eşref Rüya gibi pek çok dizi haziran ayında sezon finali yaptı. Her sene olduğu gibi bu senede dizilerin eylül ayında yeni sezonlarına başlaması bekleniyor. Bazı dizilerin yayın günü ve yeni sezon fragmanlarıyla birlikte açıklanıyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti, Bahar, Gönül Dağı, Uzak Şehir, Eşref Rüya yeni sezon ne zaman, Eylül ayının kaçında?
Eylül ayına kısa süre kala dizilerin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Sezon finali yapan dizilerin çoğu bu ay geri dönerken, aynı zamanda izleyiciye görücüye çıkacak yeni diziler için geri sayım başladı. ATV, TRT1,Kanal D, Show TV, Star TV'nin yapımlarının yeni sezonları için bekleyiş sürüyor. Peki diziler ne zaman başlayacak? İşte yanıtı
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
SHOW TV, ATV, Kanal D, Star TV ve TRT 1'de takip edilen birçok dizi için heyecanlı bekleyiş başladı. Pek çok dizinin yeni sezonlarının yanı sıra beklenen yeni yapımlar da var.
KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların en çok izlenen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin dördüncü sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi başladı.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti. Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan final bölümünde kendini kaybeden Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar büyük merakla beklenirken dizinin sevilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?
Uzak Şehir eylül ayında kaldığı yerden devam edecek. Yeni sezonda da kendi gününde ekrana gelecek dizinin yeni bölümünün 15 Eylül'de yayınlanması bekleniyor.
EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN?
Eşref Rüya yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizi setinin önümüzdeki günlerde başlaması, 2. sezonunun ise Eylül ayının ikinci haftasından sonra yayınlanması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
ATV'nin dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapımcı Bozdağ Film'in yaptığı açıklamada, Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi karakterini genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun canlandıracağı duyuruldu.
VELİAHT YENİ SEZON'DA SHOW TV'DE!
Show TV ekranlarında başlayacak Veliaht dizisi Eylül ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı yeni dizi aile içi güç savaşlarına odaklanacak.
11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak.