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        DJ Mert Aydın evleniyor

        Jennifer Lopez'in Mısır konserinin öncesinde aynı sahnede performans sergileyen DJ Mert Aydın, sevgilisine sahnede evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 16:41 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:57
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        JLo'dan önce sahnede evlilik teklifi
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        Geçtiğimiz hafta İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, Mısır’ın Sharm El Sheikh kentinde sahne saldı. DJ Mert Aydın, Lopez'den önce aynı sahnede performans sergiledi.

        Mert Aydın, performans sergilediği sırada bir anda şarkı çalmayı bırakıp, sahneyi terk ediyormuş gibi yaparak, herkesi şaşırttı. Ancak Mert Aydın'ın sevgilisi Fatma Savk’a büyük bir sürpriz yaptığı ortaya çıktı.

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        Mert Aydın, Fatma Savk’ın karşısına bir anda çiçek ve tektaşla döndü. Diz çözerek evlenme teklifi eden Mert Aydın, sevgilisinden "Evet" cevabını aldı.

        Mert Aydın, 2022'de oyuncu Merve Boluğur ile evlenmiş ancak aynı yıl boşanmışlardı.

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        #Mert Aydın
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