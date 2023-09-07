Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'a transfer oldu - Trabzonspor Haberleri

        Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'a transfer oldu

        Trabzonspor'da Djaniny Semedo, 1 milyon 80 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan'a transfer oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 20:17 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Djaniny Suudi Arabistan'a transfer oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'ın Al Fateh Kulübüne transfer odu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Fateh Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 80 bin dolar ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sinop'ta acı olay!
        Sinop'ta acı olay!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam"
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Erden Timur tek tek açıkladı!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        Kırklareli'ndeki selde can kaybı 6 oldu!
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        3 anısına milyon dolarlar verildi
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Trabzonspor Pepe transferini bitiriyor!
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Naldo'nun ailesi kaza geçirdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        TCMB Başkanı Erkan'dan parasal sıkılaştırma açıklaması
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        KKM'de 2 haftada 59.6 milyar liralık düşüş
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Mahkumun firar anı kameralara yansıdı
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama