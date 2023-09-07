Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'a transfer oldu Trabzonspor'da Djaniny Semedo, 1 milyon 80 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan'a transfer oldu

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Djaniny Semedo, Suudi Arabistan'ın Al Fateh Kulübüne transfer odu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, Al Fateh Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Fateh Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 80 bin dolar ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.​​