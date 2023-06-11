Novak Djokovic Casper Ruud Fransa Açık tek erkekler final karşılaşması için artık sadece saatler kaldı. 1891 yılından beri oynanan tarihi turnuvanın en başarılı isimlerinden biri olan Djokovic ile son dönemin en önemli yıldızılarından biri olan Ruud, şampiyon olmak için karşı karşıya geliyor...