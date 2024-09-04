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        Haberler Gündem Teyit DMM, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasını yalanladı

        DMM, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 04.09.2024 - 18:34
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        DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

        Söz konusu iddianın doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bahse konu taşınmaz, Çankaya İlçesi/Karakusunlar Mahallesi'nde yer almakta ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içinde bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazın Dışişleri Bakanlığı tarafından orman olarak kullanılması yönünde bir tasarruf hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Taşınmaz tapuda arsa vasfıyla kayıtlıdır."

        Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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        #DDM
        #Atatürk Orman Çiftliği
        #haberler
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