        Haberler Gündem DMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi' açıklaması

        DMM'den '500 Bin Sosyal Konut Projesi' açıklaması

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025'te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:47 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:47
        DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular 19 Aralık 2025’te tamamlanmıştır. Bu konuda devam eden bir başvuru süreci yoktur. Başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğü izlenimi verilerek sahte bağlantılarla gönderilen mesajlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Kamuoyunun bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması, sadece ilgili resmi makamlarca yapılan açıklama ve bilgilendirmeleri takip etmesi önemle rica olunur" denildi.

