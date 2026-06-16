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        Haberler Gündem Teyit DMM: NATO Zirvesinde sağlıkçılar izinli olmayacak

        DMM: NATO Zirvesinde sağlıkçılar izinli olmayacak

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        DMM: NATO Zirvesinde sağlıkçılar izinli olmayacak
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        DMM sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi süresince sağlık görevlilerinin idari izinli olacağına dair iddialar doğru değildir. Ankara Valiliği tarafından açıklanan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirlerinde de açıkça belirtildiği üzere; Sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi devamında zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecektir. Vatandaşlarımızın asılsız iddialara itibar etmemeleri, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas almaları önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        #ankara
        #2026 NATO Zirvesi
        #haberler
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