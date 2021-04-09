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DMX kimdir, neden öldü? Ünlü rapçi DMX hastalığı neydi? DMX ölüm sebebi...

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DMX KİMDİR?

Earl Simmons (d. 18 Aralık 1970),sahne adıyla DMX (ya da Dog Man X ve Dark Man X),Amerikalı hip hop müzik sanatçısı.Dünyanın önde gelen gangsta rapperlarındandır. Şarkıları popüler müziğe olan tepkisiyle öne çıkar.

1998 yılında ilk albümü It's Dark and Hell is Hot isimli ilk albümünü çıkardı. Aynı yıl çıkardığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood albümü listelerde bir numara oldu. 1999 yılında And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük beğeni topladı. 2000 yılında Jet Li'nin de bulunduğu Cradle 2 the Grave filminde, 2001 yılında Steven Seagal ile Exit Wounds filminde, 2004 yılında Michael Ealy ile Never Die Alone filminde rol aldı.

DİSKOGRAFİSİ

1998: It's Dark and Hell Is Hot
1998: Flesh of My Flesh, Blood of My Blood
1999: ...And Then There Was X
2001: The Great Depression
2003: Grand Champ
2006: Year of the Dog... Again
2012: Undisputed

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