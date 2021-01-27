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Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel

Doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'in Kafkasör Yaylası, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşmasının ardından vatandaşların ilgi odağı oldu.

Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel
AA

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

AA'nın haberine göre il merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki doğal güzellikleriyle dikkati çeken 1200 rakımlı yaylada, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsata çeviren bazı aileler, beyaz gelinliğini giyen Kafkasör Yaylası'na akın ederek, kartopu oynayıp tahta kızaklarla kaydı.

Fotoğraf tutkunları ise ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylayı fotoğraflama şansı yakaladı.

Yaylayı ziyaret eden Sümmehan Çelik, yaptığı açıklamada, 33 yıldır Artvin'de yaşadığını belirterek, "Birkaç yıldır kar yağmıyor ama bu sene çok güzel yağdı. Biz de tadını çıkartmak için Kafkasör'e, doğaya çıktık arkadaşlarla. Doğa harika, ağaç dalları karlarla gelin gibi süslenmiş. Burada çayın tadını alıyoruz, çok güzel çay içmek." dedi.

Yaylada çocukluğunu yeniden yaşadığını dile getiren Çelik, "Kartopu oynadık, kaydık biraz. Çocukluğumuzda poşetlerle kayardık. Şimdi yine aynısını yaptık. Arada sırada yuvarlandık ama olsun. Değdi yani. Tadını çıkardık." ifadesini kullandı.

"KAR YAĞIŞINA HASRET KALMIŞTIK"

Metin Yılmaz ise arkadaşlarıyla yaylaya geldiğini kaydederek, "Kafkasör'de yürüyüş yaptık. Karda eğlendik, kartopu oynadı çocuklar. Eşlerimiz var, güzel bir hava. Çok güzel oldu. Kar yağışına hasret kalmıştık. Yağdı Allah'a şükür" diye konuştu.

Eşi ve iki çocuğuyla gezmek için yaylaya çıktıklarını anlatan Emre Yıldırım ise kardan adam yapıp eğlendiklerini ve günü bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Murat Kasapoğlu da uzun zamandır beklenen karın sonunda geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızla bunun tadını çıkartmak için buralara geldik. Bayağı bir kar var. Çok bekledik bu karı. Yaklaşık iki gündür 50 santimetreye yakın kar yağdı. Şu anda bunun tadını çıkartıyoruz. Çocukları eğlendirmek için klasik kartopu oyunları, kardan adam yaptık. Ondan sonra kızakla kaydık. Arkadaşlarımızla birlikte geldik. Onların da çocukları var. Hep birlikte çok güzel eğleniyoruz."

Karla birlikte Kafkasör Yaylası'nın ayrı bir güzelliğe büründüğüne dikkati çeken Kasapoğlu, "Kafkasör Yaylası'na yağan kar, her zamanki güzelliğine ayrı bir güzellik katmış. Bembeyaz bir gelinlik giymiş, harika bir görüntü var" dedi.

7 yaşındaki Deniz Kasapoğlu da arkadaşıyla karda doyasıya eğlendiğini dile getirdi.

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