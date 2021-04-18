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Anneleri reddetti, Doğa Parkı’nın yeni maskotları oldular

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi’nin bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda anneleri tarafından istenmeyen babun ve sırtlan yavruları koruma altına alındı. Babun yavrusu 'Nisan' ile sırtlan yavrusu 'Seko'ya veteriner hekimler bakıyor

Doğa Parkı’nın yeni maskotları
Anneleri reddetti, parkın yeni maskotu oldular
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HABERTURK.COM

Doğal yaşam alanlarında çeşitli nedenlerle yaralanan farklı türlerden birçok hayvanın tedavi edildiği Tarsus Doğa Parkı kliniğindeki veteriner hekimler, bu kez de anneleri tarafından kabullenilmeyen babun ve sırtlan yavrularına bakıyor.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, geçen günlerde dünyaya gelen dişi babun yavrusu, annesi tarafından kabullenilmeyince Tarsus Doğa Parkı veteriner kliniğinde bulunan kuvözün içerisine konuldu.

Veteriner hekimler tarafından biberonla beslenen babun yavrusuna "Nisan" ismi verildi. Sağlık durumu iyi olan babun yavrusu, biraz büyüdükten sonra annesinden farklı bir kafese bırakılacak.

Yine annesi tarafından istenmeyen ve "Seko" olarak adlandırılan sırtlan yavrusu da klinikte bulunan özel bir kafeste koruma altına alındı.

Parktan sorumlu veteriner hekim Celal Çevirgenoğlu, "Birkaç gün önce bünyemizde bulunan babunlardan bir tanesi doğum yaptı. Fakat üzücü bir şekilde annesi yavruyu kabullenmedi. Yavruya biz kuvözümüzde bakıyoruz. Birkaç gündür gayet iyi. Beslenmesine devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte kendisine biz bakacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde Tarsus Doğa Parkı’nda yaşamına devam edecek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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