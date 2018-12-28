Doğa ve inanç turizminin alternatif rotası: Darende
28.12.2018 - 12:21 | Güncelleme: AA
Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor
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Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor.
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AA'nın haberine göre ilçede, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.
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Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.
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Sarp kayalıklara sahip Tohma Kanyonu ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renk cümbüşü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.
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Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.
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"HERKESİ DARENDE'YE BEKLİYORUZ"
Darende Kaymakamı Enver Zengince, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç ve doğa merkezlerinden olan ilçenin bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı yaklaşık 700 bin kişiyi konuk ettiğini söyledi.
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Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan'ın ortak noktasında bulunduklarını anlatan Zengince, Darende'nin çok önemli mesire alanlarına sahip olduğunu ve bu sayede de ziyaretçileri ilçeye çektiklerini ifade etti.
Tohma Kanyonu ve çayının ilçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Zengince, "Darende, 2019'a girecekken, iş yaşamanın stresinden, günlük hayatın işleyişindeki sıkılmışlıktan, bunalmışlıktan, hayatın çeşitli kargaşa ve sıkıntılarıyla karşı karşıya gelecek insanlarımızın gönüllerini, kalplerini dinginleştirebileceği bir yer." diye konuştu.
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İnanç kısmının yanında doğal güzellikleriyle de öne çıktıklarını vurgulayan Zengince, konuşmasını şöyle tamamladı:
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"Yeni yıla girerken verilecek tatil ilçemizde değerlendirilebilir. Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz. Biz, hem hemşehrilerimizi hem de memleketimizin çeşitli yörelerinde bulunup bu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı Darende'ye bekliyoruz"
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