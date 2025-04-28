"Doğadan bir türü aldığınız, ona müdahale ettiğiniz, yok ettiğiniz zaman bundan birçok şey etkilenecektir. Bu semender türü de özellikle biyoçeşitliliğimizin önemli bir unsuru. Çünkü endemik. Endemik dediğimiz, sadece belirli bir bölgede yaşayan türlerdir ve ülkemize endemik olan bir türün korunması biyoçeşitliliğimizin bir zenginliğidir. İnsanlar bu ve benzeri türleri gördüğünde onlara müdahale etmeden sadece fotoğraflarını çekerek veya izleyerek gözlemleyebilirler. Onun dışında yakalamaya çalışmamaları, dokunmamaları, bulundukları habitatı tahrip etmemeleri, kirletmemeleri gerekir ki nesilleri sürekli devam edebilsin."