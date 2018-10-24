Türk – Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, üreme sağlığıyla ilgili pek çok yanlış bilgiye sahip olduğumuzu söylüyor ve doğru bilinen yanlışlara dikkat çekiyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberi...

*YANLIŞ: Miyomlar kötü huylu ve her zaman ameliyat gerektiren tümörlerdir

*DOĞRU: Miyomlar iyi huylu ve çok yaygın görünen tümörlerdir. Çeşitli boyutlarda olmak üzere kadınların önemli bir kısmında vardır. Sadece belli durumlarda ameliyat gerektirirler.

*YANLIŞ: Düşük yapmak nadir görülen bir durumdur

*DOĞRU: Tanısı konulmuş her 10 gebeliğin 1’i düşükle sonuçlandığı için düşük nadir görülen bir durum değildir.

*YANLIŞ: Düşük sonrası kürtaj yaptırmak tehlikelidir

*DOĞRU: Bazen düşükle beraber tüm gebelik materyali atılamamaktadır. Bu durumlarda tıbbi ve gerekli bir girişim olarak kürtaj ile kalan parçaların enfeksiyon ve kanama gibi sorunlu durumlara yol açmaması için temizlenmesi gerekir.

*YANLIŞ: Gebeliğin ilk 3 ayında yapılan düşük sonrası 6 ay - 1 yıl gebe kalınmamalıdır

*DOĞRU: Düşük sonrasında yeniden gebelik için bekleme süresi kesin olmamakla beraber önerilen ortalama süre 2 aydır. Ancak üzüm gebeliği gibi durumlarda bu süre 1 yıldır ve hastanın doktorunun önerilerine uyması gerekir.

*YANLIŞ: Doğacak bebeğin cinsiyetini anne belirler

*DOĞRU: 2 cinsiyet kromozomundan biri anne, diğeri babadan gelir. Anneden gelen her zaman aynı olduğu için bebeğin kız veya erkek olacağı babadan gelen kromozoma göre belir olur. Yani bebeğin cinsiyeti tamamen babadan gelen kromozoma bağlıdır.

*YANLIŞ: gebelikte jinekolojik muayene tehlikelidir ve yapılmamalıdır

*DOĞRU: Hiçbir yakınma olmasa bile gebeye, doktora ilk başvurduğu zaman genel bir jinekolojik muayene yapılmalıdır. Jinekolojik muayene düşük riskini artırmaz.

*YANLIŞ: Gebelikte iki kişilik yemek yenilmelidir

*DOĞRU: İçinizde bir bebeğin yetişiyor olması, sizin çok daha fazla kalori yaktığınız anlamına gelmez. Tek ihtiyacınız olan dengeli bir beslenme planı uygulamak ve günlük öğünlerinize ara öğünler katmaktır.

*YANLIŞ: 7 aylık doğan bebek yaşar, 8 aylık doğan bebek ölür

*DOĞRU: Doğumun gerçekleştiği ay ne kadar ileri ise bebeğin yaşama olasılığı o kadar yüksektir.

*YANLIŞ: Mide ne kadar ekşirse bebeğin o kadar saçı var demektir

*DOĞRU: Mide ekşimesi bebeğin yaptığı bası ve hormonal değişiklerden kaynaklanır. Bebeğin saç miktarı ile ilgisi yoktur.

*YANLIŞ: Gebelikte birkaç sigaranın zararı olmaz

*DOĞRU: Gebelikte sigara bebeğe zararlıdır. Sigara sayısı arttıkça düşük doğum tartılı bebek ve erken doğum gibi problemlerin ortaya çıkma riski artar. Sigaranın hiç içilmemesi en doğrusu iken, gebelik planladığında ya da en geç gebe kalındığında sigara bırakılmalıdır.

*YANLIŞ: Sık yapılan ultrasonun bebeğe zararı vardır

*DOĞRU: Bugüne kadar ses dalgalarının canlı dokuya zarar verdiği yönünde bir bulguya rastlanmadığı için yapılan ultrasonun anne adayına ve bebeğe bir zararı yoktur.

*YANLIŞ: Gebelikte diş tedavisi yapılmaz.

*DOĞRU: Diş hekimi müdahalesi gerekirse ilk 3 aylık dönem sonrası yapılması tercih edilir. Ancak apse gibi enfektif bir durum söz konusuysa bu acildir ve hemen tedavi edilmelidir.

*YANLIŞ: Gebelikte cinsel ilişki zararlıdır

*DOĞRU: Gebelikte bir problem yoksa ve özel bazı durumlar söz konusu değilse 35 haftaya kadar cinsel ilişki yasağı yoktur.

*YANLIŞ: Gebelikte araba kullanmak sakıncalıdır

*DOĞRU: Gebeliğin son haftalarına kadar emniyet kemeri takılarak dikkatli şekilde araba kullanılabilir. Buna karşın gebeliğe bağlı olarak reflekslerde zayıflama olabileceği her zaman göz önünde tutulmalıdır.

*YANLIŞ: Gebelik esnasında hiç bir ilaç kullanılamaz

*DOĞRU: Gebelik süresince gelişen bulantı, kusma, solunum yolu ve idrar yolu enfeksiyonları ile mide şikayetlerinin bebek üzerinde olumsuz etkisi olmadığı saptanmış birçok ilaç güvenle kullanılabilir. Ancak ilaçların mutlaka doktor tavsiyesi ile alınması gereklidir.

*YANLIŞ: Sezaryenden sonra vajinal doğum yapılamaz.

*DOĞRU: Sezaryenden sonra vajinal doğum yapılabilir. Koşullar uygunsa belli bir risk göz önüne alınıp vajinal doğum gerçekleştirmek mümkündür. Doktorunuzla sizi bekleyen olumlu ve olumsuz noktaları açıkça konuşmalısınız.

*YANLIŞ: Doğum kontrol hapları kısırlığa neden olur

*DOĞRU: Doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz. Bırakıldığında doğurganlık hemen geri döner. Hatta adet düzensizliği ve ağrılı adet durumlarında tedavi amacıyla kullanılmaktadır.

*YANLIŞ: Tüp bağlatmak ciddi ve geri çevrilemez bir operasyondur

*DOĞRU: Tüp bağlatmak kolay bir operasyondur. Kalıcı bir yöntem olarak sunulsa da tüplerin açılması mümkündür. Tüpleri bağlanmış kadın tüp bebek yöntemiyle gebe kalabilir.

*YANLIŞ: Hormon tedavisi kansere neden olur

*DOĞRU: 5 yıldan uzun süreli yüksek doz hormon tedavisi meme kanseri riskini artırır. Hormon tedavisi ile meme kanseri riski, alkol kullanımı, aşırı kilo, ilk doğumun 30 yaş sonrasında yapılması, geç menopoz gibi risk faktörlerinden farklı değildir. Yıllık düzenli kontrol; erken tanı ve tedavi rahim kanseri ve kolon kanseri riskini azaltır.

*YANLIŞ: Ailemde meme kanseri öyküsü olmadığı için bende de olmaz.

*DOĞRU: Meme kanseri de diğerleri gibi genetik risk faktörleri taşımaktadır. Ancak meme kanserlerinin yüzde 85'i genetik nedenler dışında gelişir. Hastalık ile hikayesinde meme kanseri olmayan kadınlarda da görülebilir.

*YANLIŞ: Biyopsi yaptırmak kitlenin kanserleşmesine yol açar

*DOĞRU: Herhangi bir kanserin tanısı biyopsi ile yapılabilmektedir. Bu kitlenin adının konması için en güvenli yoldur. Biyopsi kitlenin niteliğini değiştirmez ve hastalığın yayılmasına neden olmaz.

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