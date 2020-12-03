Doğada buldu... Ağırlığı 6 kiloya yakın!

DHA

Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan 58 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce, bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.

DHA'nın haberine göre devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti.

İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.