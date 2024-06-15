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        Haberler Yaşam Doğada buldukları sincabı kışın korudular, yazın doğaya bıraktılar

        Doğada buldukları sincabı kışın korudular, yazın doğaya bıraktılar

        Adana'nın Feke ilçesinde ağaç kovuğunda bulunan ve annesi gelmeyince köyde kediler tarafından zarar verilmemesi için büyütülen yavru sincap yeniden doğaya bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:52
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        Doğada buldular! Kışın korudular, yazın bıraktılar
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        Adana'nın Feke ilçesinde Yusuf Mirza Solmuşgül, köyde bulduğu yavru sincabı büyütüp tekrar doğaya saldı.

        Solmuşgül, "Nevzat eniştem sincabı kütükte bulmuş. Biz de annemle birlikte ona zara gelmesin diye baktık. Bizimle çok güzel vakit geçirdi. Kozan çok sıcak yaşayamaz. Köyler daha serin, ağaçlar içinde yaşaması daha güzel. O yüzden doğru olan onu doğasına bırakmaktı" dedi.

        Fındık adını verdikleri yaramaz sincabı yetenekleri kaybetmemesi için balkonda bulunan narenciye ağaçlarının içinde de gezdiğini aktaran Beril Solmuşgül, "Kış dönemi sincabı bulduk. Sincap doğada çok güzel bir canlı ama evcil değil. Evde ben ve oğlumu sahiplendi fakat geri kalan bireylere saldırıyordu.

        Sosyal medyada satışlarını bazen görüyoruz ama kesinlikle alınmamalı. En çok kuşla olan arkadaşlığı çok güzeldi. Kısa süreli güzel bir dostluk kurduk ve şimdi ait olduğu doğaya onu bıraktık. Evde bakmak çok acımasızca bir sevgi olurdu. Ait olduğu doğasında artık kendini koruyacak, yiyecek bulabilecek kadar büyüdü. Biz de onunla geçirdiğimiz zamanda güzel hatıralar biriktirdik" diye konuştu.

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