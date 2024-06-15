Doğada buldukları sincabı kışın korudular, yazın doğaya bıraktılar

Adana'nın Feke ilçesinde Yusuf Mirza Solmuşgül, köyde bulduğu yavru sincabı büyütüp tekrar doğaya saldı.

Solmuşgül, "Nevzat eniştem sincabı kütükte bulmuş. Biz de annemle birlikte ona zara gelmesin diye baktık. Bizimle çok güzel vakit geçirdi. Kozan çok sıcak yaşayamaz. Köyler daha serin, ağaçlar içinde yaşaması daha güzel. O yüzden doğru olan onu doğasına bırakmaktı" dedi.

Fındık adını verdikleri yaramaz sincabı yetenekleri kaybetmemesi için balkonda bulunan narenciye ağaçlarının içinde de gezdiğini aktaran Beril Solmuşgül, "Kış dönemi sincabı bulduk. Sincap doğada çok güzel bir canlı ama evcil değil. Evde ben ve oğlumu sahiplendi fakat geri kalan bireylere saldırıyordu.