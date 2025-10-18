Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Doğal gaz sızıntısı olan yerde sigara yakmak isterken yangın çıkardı; 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Doğal gaz sızıntısı olan yerde sigara yakmak isterken yangın çıkardı; 2 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz sızıntısının yaşandığı bölgede çakmağını ateşleyerek sigara yakmak isteyen kişi, büyük bir yangına neden oldu. Alevler kısa sürede çevreye yayılırken, 2 kişi yaralandı; olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak faciayı önledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 22:49 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çakmakla gelen yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz sızıntısı yaşanan alanda çakmakla sigara yakmak isteyen kişi yangına yol açtı. Yangında 2 kişi yaralandı.

        Mersin’in Tarsus ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında yerleşim yerlerine yakın bir noktada doğal gaz sızıntısı yaşandı. Mahallede durumu fark eden bir kişi, gaz şirketi ekiplerine ihbarda bulundu. İddiaya göre, ekipler olay yerine gelmeden önce bir kişi sızıntı olan yerde sigara yakmak için çakmağını kullanınca yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak doğal gaz vanasını kapattı ve yangının söndürülmesini sağladı. Sağlık ekipleri, yangını çıkardığı değerlendirilen kişi ile o esnada bölgeden geçerken yaralanan 1 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tarsus
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?