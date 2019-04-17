Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG Vakfı) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM),süs bitkisi alanındaki ithalatın azaltılarak ülke ekonomisine katkı sunmak ve ülke topraklarında doğal olarak yetişen Pelemir, Adaçayı ve Karanfil bitkilerinin süs bitkisi olarak geliştirilmesi için yeni bir projeye başlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, proje İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (BATEM) tarafından ortaklaşa yürütülecek.

Sahip olduğu yüzde 35.6’lık endemizm oranı ile Avrupa’nın en zengin ülkeleri arasında yer alan Türkiye’nin, bu projenin başarıyla tamamlanması sonrasında, süs bitkisi ihraç eden ülkelerden biri olması bekleniyor.

DOĞAL GEN KAYNAKLARI KORUNACAK

Proje özelinde, katma değeri çok düşük kalan doğal kaynakların, dış mekân süs bitkileri sektörüne ve devamında işlenerek ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik Ar-Ge çalışması yürütülürken, doğal bitki türlerinin ve gen kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacağı belirtildi.