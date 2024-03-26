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        Haberler Yaşam Doğanın alışılmadık yanlarını gösteren sıra dışı fotoğraflar

        Doğanın alışılmadık yanlarını gösteren sıra dışı fotoğraflar

        Bazen her gün geçtiğimiz yolda daha önce rastlamadığımız farklı bir olaya şahit olabiliriz. Bu tarz durumlarla karşılaşıp doğadaki farklılıkları gösteren insanların fotoğraflarını derledik. İşte, sizin için doğaya dair sıra dışı fotoğraflar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:57
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        Dünyada her gün kontrolümüzün dışında birçok olay gelişiyor. Bu yüzden gözümüzden kaçan ya da normalde göremeyeceğimiz durumları çeken insanların fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte, doğaya ait sıra dışı fotoğraflar ve çeken insanları yorumları...

        2

        ''Bahçemden çilek alacaktım ve çileğimin bu hale geldiğini gördüm.''

        3

        ''Washington Orcas Adası'nda yengeç avlıyorduk. Bu sırada nesli kritik derecede tehlike altında olan bir ayçiçeği deniz yıldızını yakaladık.''

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        ''6 Kasım 2020 yılında balkonumdan Singapur'u vuran fırtınayı çekmiştim.''

        5

        ''Şu 5 günlük kirpilere bakın, çok minikler!''

        6

        ''İçinden küf çıkan bal kabağını ilk kez görüyorum.''

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        ''Bu kalp şeklinde patatesi bahçemde buldum.''

        8

        ''Bu kırılmış dalın parlak kırmızı iç kısmı sizce de çok tuhaf değil mi?''

        9

        ''Yürüyüşüm sırasında ayı dişi mantarlarına rastladım.''

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        ''Himalaya deniz tuzunun bir kitap üzerindeki etkilerine bakın!''

        11

        ''New York'un kuzeyindeki bir ormanın ortasında fosilleşmiş kabuklu bu kayayı buldum.''

        12

        ''Üstünde yavrusunu taşıyan mantara bakın!''

        13

        ''Bu böcek yumurtaları küçük gülen yüzlere benziyor.''

        14

        ''Şili'deki And Dağları üzerinde güzel turuncu bir gün batımı vardı, fotoğrafını çekmek istedim.''

        15

        ''Fransa'nın Nantes şehrinde tahtadan yapılmış yürüyen bir fil olduğunu biliyor muydunuz?''

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        "Havuçları birbirine çok yakın ektiğinizde bu şekilde birleşirler."

        17

        ''Üçlü bir muz buldum.''

        18

        ''Salyangozun içinden yonca çıktı!''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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