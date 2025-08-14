Sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunmak amacıyla düzenlenecek "Doğanın Ruhu" Kısa Film Yarışması'nda Jüri Başkanı Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Ulusoy Tepret oldu.

Yarışmanın diğer jüri üyeleri ise: "Yönetmen ve senarist Ozan Açıktan, oyuncu İlker Ayrık, senarist ve yönetmen Özer Feyzioğlu, film eleştirmeni ve senarist Burak Göral, Kristal Bilinç spiritüel eğitmeni Tuna Kamhi ile Dijital İçerik Atölyesi'nden Berk Keklik" olarak açıklandı.

REKLAM

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Belgesel, kurmaca ya da animasyon türünde, yatay ya da dikey formatta çekilmiş ve süresi 10 dakikayı geçmeyen kısa filmlerin kabul edildiği, ilham verici bir yarışma için başvuru süreci devam ediyor.

Yarışmanın son başvuru tarihi 1 Eylül 2025, Pazartesi olarak belirlendi. Yarışmanın kazananları ise 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Doğal Yaşam Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada; birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 25 bin TL olarak açıklandı.