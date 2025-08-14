Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Doğanun Ruhu Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı 

        Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı 

        Türkiye Sinema ve Audiovisüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing iş birliğiyle bu yıl ilk kez Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması gerçekleştirilecek. 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında düzenlenecek yarışmanın jüri üyeleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 14.08.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeleri açıklandı 
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sürdürülebilir yaşam kültürüne sanatsal katkılar sunmak amacıyla düzenlenecek "Doğanın Ruhu" Kısa Film Yarışması'nda Jüri Başkanı Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Ulusoy Tepret oldu.

        Yarışmanın diğer jüri üyeleri ise: "Yönetmen ve senarist Ozan Açıktan, oyuncu İlker Ayrık, senarist ve yönetmen Özer Feyzioğlu, film eleştirmeni ve senarist Burak Göral, Kristal Bilinç spiritüel eğitmeni Tuna Kamhi ile Dijital İçerik Atölyesi'nden Berk Keklik" olarak açıklandı.

        REKLAM

        BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

        Belgesel, kurmaca ya da animasyon türünde, yatay ya da dikey formatta çekilmiş ve süresi 10 dakikayı geçmeyen kısa filmlerin kabul edildiği, ilham verici bir yarışma için başvuru süreci devam ediyor.

        Yarışmanın son başvuru tarihi 1 Eylül 2025, Pazartesi olarak belirlendi. Yarışmanın kazananları ise 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde Doğal Yaşam Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

        Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada; birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 50 bin TL, üçüncülük ödülü ise 25 bin TL olarak açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Doğanun Ruhu Kısa Film Yarışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        UKOME'den Martı'ya ret!
        UKOME'den Martı'ya ret!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        Yargıtay'dan emsal karar: Tazminat talebi ölümle düşmez
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        İki kentteki orman yangınında ikinci gün!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Fenerbahçe'den Ada çıkarması!
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        Mısır'dan İsrail'e "Hamas'sız Gazze" formülü
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        Beşiktaş play-off kapısında!
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Üzerine çocuk düştü
        Üzerine çocuk düştü
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!