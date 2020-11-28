Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 21 son bölümünde; Mehdi yanlış umutlara kapılırken Zeynep sınırlarını korumaya çalışır. Ancak Zeynep’in bu çabası Mehdi’nin içindeki ateşi körüklemekten başka bir işe yaramaz. Dizinin izleyicileri merak ediyor: Doğduğun Ev Kaderindir 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm fragmanı...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

İçine ekilen şüphe tohumlarıyla Mehdi kabına sığamaz hale gelir. Burhan, Müjgan’ın karşısına bambaşka bir sürprizle çıkar. Bu ilişkilerini geri dönülmez şekilde değiştirecektir. Yaşadığı hayal kırıklığının bedelini de Mehdi’ye ödetmeye niyetlidir.

Mehdi’ye dair kaygısı gittikçe artan Barış ve Nermin, Zeynep için girdikleri gizli iş birliğine devam ederler. Evde ise ilk işlerini alan kadınları tatlı bir telaş sarar. Beklediklerinden çok daha zorlu çıkan bu işte imdatlarına beklemedikleri biri koşacaktır.

Zeynep içindeki huzursuzluktan kaçıp işine odaklanmaya çalışır. İş yerinde yaşanan olumlu gelişmeler ona güç verir. Mehdi ise tam tersi içindeki gücü kaybederek başına gelenlere teslim olur. Ama Zeynep‘in vicdanı yine Mehdi ile yollarının kesişmesine neden olacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.