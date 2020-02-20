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Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölüm! Doğduğun Ev Kaderindir 8. yeni bölüm fragmanı

Doğduğun Ev Kaderindir 7. son bölümü ile TV8 ekranlarında yerini aldı. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümünde, Zeynep ile Mehdi arasındaki aşk büyüyor. Ekrem ile Mehdi'nin arasında ise yeni bir kriz daha oluşuyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm özeti ve 8. bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 7. bölümünün dün akşam ekranlara gelmesinin ardından dizinin izleyicileri tarafından Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 7. bölüm özeti ve Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölüm fragmanı

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 7. BÖLÜM ÖZET

Sakine’nin Bayram’dan vazgeçişi, Zeynep’le ilişkisinde onarılması zor bir yara açar. Yıllardır kızına karşı kullandığı silahları etkisini yitirmeye başlar. Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur. Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar. Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. BÖLÜM FRAGMANI

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur. Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar. Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.

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