Doğru tercih, doğru gelecek

Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, lise tercihlerinin sadece bir okul seçimi değil, aynı zamanda öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini etkileyen stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Doğru yapılan tercihlerin öğrencinin geleceğine uzun vadeli katkılar sağlayacağını ifade eden Mollaibrahimoğlu, sürece hem öğrencinin hem de ailenin bilinçli şekilde dâhil olması gerektiğini söyledi.

Mollaibrahimoğlu açıklamasında, tercih sürecinin yalnızca sınav puanlarıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Bir öğrencinin başarılı ve mutlu olabileceği lise, yalnızca en yüksek puanlı okul değildir. Öğrencinin kişilik yapısı, ilgi alanları, öğrenme biçimi ve gelecek hedefleri bu süreçte mutlaka dikkate alınmalıdır.”

Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu

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Lise tercihinde okulun sunduğu imkânların büyük önem taşıdığını belirten Mollaibrahimoğlu, nitelikli öğretim kadrosu, güçlü rehberlik sistemi, uluslararası diploma ve yabancı dil programları gibi kriterlerin, öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklediğini vurguladı. Öğrenciye güvenli, ilham veren ve destekleyici bir eğitim ortamı sunan kurumların, uzun vadede akademik başarı kadar bireysel gelişim açısından da değerli olduğunun altını çizdi.