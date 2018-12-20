Mobilya şirketlerinden Doğtaş Kelebek yurtiçi ve yurtdışındaki büyüme opsiyonları ve stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi ile stratejik ortak bulma konularında Ernst Young ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Doğtaş Kelebek'ten dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kararın şirketin sektördeki konumunu güçlendirmek ve büyüme stratejisi kapsamında alındığı belirtildi.

1972 yılında Çanakkale Biga’da kurulan Doğtaş, 2012 yılında Kelebek Mobilya’yı bünyesine katmıştı.İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket 32 ülkeye ihracat yapan şirketin 355 satış noktası 1.400 çalışanı bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ