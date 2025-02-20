Doğu Akdeniz'deki sulak alanlar 70 türde 300 binden fazla su kuşunu misafir ediyor

Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'nın batısının içinde bulunduğu 'Batı Palearktik' olarak adlandırılan bölgede her yıl belirlenen tarihlerde su kuşu sayımı eş zamanlı yürütülüyor.

Doğa Araştırmaları Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına yürüttüğü kış ortası sayımı, bu yıl Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'daki 15 sulak alanda 17-22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan Doğu Akdeniz'de biyolog ve uzmanlarca yapılan sayımda, 70 türden 311 bin 945 su kuşu tespit edildi.

Adana'da 54 türden 282 bin 508, Mersin'de 42 türden 14 bin 737, Hatay'da 32 türden 6 bin 196 ve Osmaniye'de 29 türden 8 bin 504 su kuşu gözlemlendi.

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En fazla su kuşu, 48 türden 251 bin 135 ile Adana'daki Akyatan Lagünü'nde sayıldı. Akyatan Lagünü'nü, 28 türden 14 bin 772 ile Adana'daki Yumurtalık Lagünü ve 38 türden 12 bin 48 ile Mersin'deki Göksu Deltası takip etti.

Sayımda en fazla gözlemlenen tür, 157 bin 926 ile sakar meke, 35 bin 477 ile çamurcun ve 23 bin 303 ile flamingo oldu.

"70 TÜRDE 311 BİN 945 BİREY SAYILDI"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Hilmi Çatal, su kuşlarının biyoçeşitliliğin izlenmesi ve takibi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda her yıl Doğa Araştırmaları Derneğinde görevli uzmanların katılımıyla kış ortası su kuşu sayımını gerçekleştirdiklerini belirten Çatal, "Bu yıl da Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sınırlarındaki Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olmak üzere 4 ildeki 15 ayrı sulak alanda, 70 türde 311 bin 945 birey sayıldı. Bunlardan en çok öne çıkan sakar meke, çamurcun ve flamingo" diye konuştu.

Çatal, söz konusu türleri doğada gözlemleme imkanı bulamayanların, geçen yıl hizmete açılan Çukurova Bioçeşitlilik Tanıtım Merkezi'ni ziyaret edebileceğini, burada sadece su kuşu türlerinin değil, Çukurova Deltası'nın her türlü biyoçeşitlilik unsurlarının birebir replikasını yakından görebileceğini ifade etti.