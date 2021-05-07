Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Doğu Anadolu'nun nisan ihracatı yüzde 96.93'lük artışla 225 milyon 456 bin dolara çıktı

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden nisan ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96.93'lük rekor artışla 225 milyon 456 bin dolara çıktı.

Doğu Anadolu'nun nisan ihracatı yüzde 96.93'lük artışla 225 milyon 456 bin dolara çıktı
AA

DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yapılan derlemeye göre, nisan ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 151 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl nisanda 114 milyon 484 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın aynı ayındaki dış satımı, yüzde 96,93'lük artışla 225 milyon 456 bin dolara ulaştı.

NİSANDA EN ÇOK İHRACAT SANAYİ TARIM VE MADENCİLİKTEN

Geçen yıl nisan ayında yurt dışına 87 milyon 808 bin dolarlık sanayi ürünü, 22 milyon 204 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 83,48'lük artışla 161 milyon 112 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 131,88'lik artışla 51 milyon 487 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Nisan ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 187,50'lik artışla 4 milyon 471 bin dolardan 12 milyon 856 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında nisan ayında ilk sırayı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 188,54'lük artışla 24 milyon 116 bin dolarla çelik sektörü aldı.

Bu sektörü 22 milyon 487 bin dolarla makine, 22 milyon 261 bin dolarla kimya, 19 milyon 933 bin dolarla mobilya, 19 milyon 376 bin dolarla hazır giyim sektörleri takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da yüzde 29,79 artarak 19 milyon 933 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 4 milyon 324 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 18 milyon 734 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 4 milyon 707 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A YAPILDI

Birliğin nisan ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 54 milyon 258 bin dolarla ilk sırada Irak'ın yer aldığı görüldü.

Yıl boyunca bu alanda liderliğini koruyan Irak'ı 13 milyon 88 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 12 milyon 226 bin dolarla Türkmenistan, 11 milyon 773 bin dolarla İran, 10 milyon 86 bin dolarla Suriye ve 9 milyon 787 bin dolarla Almanya izledi.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, Birlik olarak bölge illerinde başlatılan ihracat seferberliğinin meyvesini aldıklarını söyledi.

Geçen yıl başlayan Kovid-19 kısıtlamalarıyla mart, nisan ve mayıs aylarında salgının ihracat üzerindeki etkisini yoğun şekilde hissettiklerini belirten Tanrıver, şunları kaydetti:

"Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl nisan ayında Birliğimizden 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmişti. Bu senenin nisan ayında ise yüzde 100'lük artışla ihracatımız 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. 11 aydır aralıksız devam eden ihracat artış ivmesi yakaladık. Son 11 ayda ortalama yüzde 31 oranında ihracat artışımız gerçekleşti. Geçtiğimiz sene haziran ayında başlayan ve hiç ara vermeden bugüne kadar yükselen ihracatımız için tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bill Gates yorumuyla ünlenen spiker konuştu: "Önce aileme çip yerleştiririm"
İŞ-YAŞAM"Önce aileme çip yerleştiririm"
Gelir İdaresi Başkanlığı geçen yıl 24 milyonu aşkın bandrollü ürün denetledi
İŞ-YAŞAMGİB'den 38 bin denetim
Türk hava sahasından yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti
İŞ-YAŞAM27 saniyede bir uçak geçti
Miktar bazında ilk 4 ayda en fazla ihracat artışı Almanya'ya gerçekleşti
İŞ-YAŞAMEn fazla ihracat Almanya'ya yapıldı
TBB, Risk Merkezi Raporu'nu güncelledi
İŞ-YAŞAMTBB, Risk Merkezi Raporu'nu güncelledi
Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMİhracat ve ithalatta birim değer arttı
Özelleştirme İdaresi, Taşucu Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanına çıktı
İŞ-YAŞAMTaşucu Limanı yeniden satışa çıkarıldı
IMF Başkanı Georgieva: Yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor
İŞ-YAŞAMIMF Başkanı Georgieva'dan faiz açıklaması
Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 milyon liraya çıkarıldı
İŞ-YAŞAMDöner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye 700 ...
Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 206 milyar liralık tarım kredi, esnaf kredi ile vergi ve prim bor
İŞ-YAŞAMBakan Elvan Kovid süreci kredi bilançosunu çıkardı