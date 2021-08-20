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Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış bekleniyor

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor

Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış alarmı - Haberler
Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış alarmı
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

AA'nın haberine göre Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı öngörülen yağışlardan kaynaklanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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