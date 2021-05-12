Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadı 17 Mayıs'ta başlayacak

AA

Doğu Karadeniz'de, 2021 yılı birinci sürgün yaş çay alım sezonu 17 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Bölgede yaklaşık 204 bin üretici, tam kapanma sürecinde aldıkları özel izinle bahçe temizlikleriyle çay hasadı için gerekli araç gereçlerin teminini büyük oranda tamamladı.

Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı 47, özel firmalara ait 194 fabrika ile çay alım yerleri, nakliye işleri ve yevmiyeyle sektöre bağlı diğer iş kollarında çalışacak yaklaşık 40 bin kişi, çay alım sezonunda görev yapacak.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı bir alım programı gerçekleştirdiklerini, salgının devam ettiği bu sezon tecrübeli olduklarını söyledi.

Çay fabrikalarının hazırlıklarının tamamlandığını belirten Alim, "Fabrikalar 10 gündür yaş çay alımı için hazır. Fabrikalarda eksik yok. Geçen yıldan bilinçli ve tecrübeli olan üreticilerimiz köylere erken dönüş yaptığı için bahçe bakımları da yapılmış. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle gecikme olsa da bu sene daha güzel ve kaliteli çay olacağını düşünüyoruz." dedi.

Alim, hava şartları göz önüne alındığında sezonu 20 Mayıs'ta açmayı planladıklarını ancak üreticiyi bekletmemek için 17 Mayıs'ta karar kıldıklarını ifade ederek, bu tarihte kampanyayı açacaklarını ve çay alımına başlayacaklarını bildirdi.

Üreticilerin geçen yıl olduğu gibi bu sene de çay hasadını büyük oranda kendisinin yapacağına dikkati çeken Alim, çayın üretici tarafından toplanması ve bahçe bakımının özenli yapılması sayesinde kalitenin yükseldiğini, aynı zamanda işçilik maliyeti düşeceği için üreticinin ekonomik gelirinin artmış olacağını belirtti.

Alim, yaş çay fiyatıyla ilgili gerekli çalışmaların tamamlanarak ilgili Bakanlığa gönderildiğini, gelecek hafta fiyatının açıklanabileceğini söyledi.

- "Çayın nakliyesi de eylem planına uygun gerçekleşecek"

Alım sürecinin bu yıl çok daha bilinçli ilerleyeceğini vurgulayan Alim, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde geçen yıldan tecrübemiz var. Geçen yıl belirlediğimiz eylem planı içinde üreticilerimiz maskeleriyle alım evlerine gelecek. Çay eksperinin verdiği randevu saatlerine göre alım yapılacak. Çay alımlarının rahat gerçekleşmesi için hazırlıklarımız aynı şekilde devam edecek. Çayın nakliyesi de eylem planına uygun gerçekleşecek. Geçen yıl fabrika çalışma alanlarımızı planlamıştık. Bu yıl da aynı şekilde planlamamızı yaptık. Üreticimiz ve çalışanımız için bu yılın daha rahat, daha sağlıklı, daha ekonomik geçeceğini düşünüyoruz."

Alim, personel alımlarının başladığını, her yıl emekli olan kişi kadar eleman alımı yapılacağını ifade etti.

Kuru çay satışlarının memnuniyet verici olduğunu dile getiren Alim, bugün itibarıyla 58 bin ton kuru çay satışı yapıldığını, kampanya başlangıcına kadar 60 bin ton olan satış hedeflerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Alim, geçen yıllara göre daha az stokları bulunduğunu belirterek, "Sanırım 50 bin ton ve altına düşebiliriz. Böyle bir stokla çay hasadına başlayacağız. 38 bin ton civarında konvansiyonel siyah çay, 16 bin ton civarında organik çay, 2 bin 500 ton civarında yeşil çayımız var. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi olacak." dedi.