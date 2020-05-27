Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de

Yaya trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Avni Akyol ile İsmet İnönü parkları, Anıtpar Park Meydanı girişlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, burada işleri olan vatandaşların ateşini ölçüyor.Öte yandan, kentte sokağa maskesiz çıkma yasağına ilişkin denetimler de sürüyor. Cadde ve sokaklarda ring halinde bulunan polis ekipleri, maskenin doğru kulla
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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