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Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek kimdir?

Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olmaya hak kazandı. Bunun üzerine Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek kimdir? Şeklinde merak konusu oldu. Meslek memuru olma şartları nelerdir?

Sadık Can Perinçek

Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek merak edilen isim oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olmaya hak kazanan Sadık Can Perinçe kimdir? Aday meslek memuru başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenlerin yanıtı...

Sadık Can Perinçek kimdir?

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğludur. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. 3 dil biliyor.


MESLEK MEMURLUĞU BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak

(2) Aday Meslek Memurluğu sınavına beş farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

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