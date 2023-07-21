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        Haberler Gündem Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu; evleri su bastı

        Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu; evleri su bastı

        Türkiye'nin bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken diğer yandan da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Ahmed-i Hani, Abdigör ve Sarıgül mahallelerindeki 6 evi su bastı. Kızılay, eşyaları su altında kalan vatandaşlara yemek dağıtırken, AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 23:52
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        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
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        Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sonrası ilçede cadde ve sokaklar suyla dolarken, oluşan sel suları Ahmed-i Hani Mahallesi´nde 3, Sarıgül Mahallesi´nde 2 ve Abdigör Mahallesi´nde ise 1 vatandaşın ev ve eşyalarına zarar verdi. Vatandaşlar, evlerine dolan suları temizlemek için büyük çaba gösterdi.

        Ev ve eşyaları su altında kalan vatandaşlara Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen vatandaşlar için hazırladıkları yemekleri dağıttıklarını belirterek, vatandaşların evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini, sıcak yemek dağıtımlarının süreceğini kaydetti.

        Öte yandan AFAD da ilçede hasar tespitine başladı.

        #Boğubayazıt
        #sağanak yağış
        #haberler
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