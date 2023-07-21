Doğubayazıt'ta sağanak sele neden oldu; evleri su bastı Türkiye'nin bir yanında orman yangınlarıyla mücadele edilirken diğer yandan da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Ahmed-i Hani, Abdigör ve Sarıgül mahallelerindeki 6 evi su bastı. Kızılay, eşyaları su altında kalan vatandaşlara yemek dağıtırken, AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.07.2023 - 23:52 Güncelleme: 21.07.2023 - 23:56 facebook

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