Doğum belirtileri nelerdir? 0:00 / 0:00

Hamilelik döneminin ilerlemesi ile birlikte anne adaylarını ne zaman doğum yapacağım telaşı kaplar. 9 ay 10 gün olarak belirtilen normal doğum süreleri bazı anne adaylarında daha erken ya da daha geç tamamlanabilir. Bu yüzden anne adayları doğum belirtilerini takip ederek bu sürece hazırlıklı olmayı ister. Peki, doğum belirtileri nedir ve ne zaman başlar?

Doğum Belirtileri

Doğum belirtileri anne adaylarının doğumun yaklaştığını anlamaları için çok önemlidir. İşte normal doğumda belirtiler:

Rahimde sık ve uzun süreli kasılmalar meydana gelir.

Düzenli şekilde doğum sancıları başlar.

Bebeğin doğum kanalına kafası girer ve anne adayında şiddetli bir tuvalete çıkma isteği meydana gelir.

Doğum suyunun gelmesi doğumun başladığının en büyük belirtisidir. Doğum suyu geldiği anda hastaneye gidilmelidir.

Doğum Belirtileri Ne Zaman Başlar?

Hamilelik sürecinin son aşamaları ile birlikte anne adayları kadar baba adayları da doğum belirtileri ve doğumun ne zaman başlayacağını merak eder. Bu yüzden en çok araştırılan konuların başında doğum belirtileri kaç gün önceden başlar? gelmektedir. Doğum tarihi yaklaşmaya başladıkça anne adaylarında kısa süreli ve ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan düzensiz sancılar meydana gelir. Bu sancılar normal doğum belirtilerinin arasında yer alır. Tıp dilinde Braxton- Hicks olarak adlandırılan kasılmalar hamileliğin 35. Haftası ile kendini göstermeye başlar.

Doğum Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Normal gebelikler 9 ay 10 gün olarak belirtilir. Bu 40 haftalık bir sürece denk gelir ve anne adaylarında 35. Haftadan itibaren kasılmalar başlar. Burada doğum belirtilerin başladığına işaret eden farklı belirtiler vardır. Annenin zor nefes alması bunlardan biridir. Bebek içerde büyüdüğü için annenin diyaframı üzerinde yoğun bi baskı gerçekleştirir. Bu baskı da nefes almada zorlanmaya sebebiyet verir.

Suyun gelmesi de doğumun en açık belirtisidir. Rahim ağzında bulunan ve mukus tıkacı ismi verilen tıkanıklık doğumun yaklaşmasıyla yumuşar ve açılır. Böylelikle doğum suyu akar.

Düzensiz ve sık sancılar gelmeye başlar.

Rahim bölgesinde kasılmalar başlar. Bu kasılmalar uzun sürelidir ve anne adayları için dayanılması zor sancılardır.

Doğum Sancıları Nerelerde Olur?

Doğum sancılarının nerelerde başladığı da merak edilen konular arasında yer alır. İlk aşamada karın bölgesinde sancılar hissedilir. Karın bölgesinde başlayan sancılar ilerleyerek sırta yayılım gösterir. Bu sancılar sırt bölgesinde başladıktan sonra karın bölgesine de sıçrayabilir. İlk aşamada 20 dakikada bir başlayan sancılar doğumun yaklaşmasıyla birlikte 5 dakika bir gerçekleşir. Rahim bölgesine yayılan ve dayanılmaz noktaya ulaşan doğum sancıları ise 30 saniye gibi kısa sürelerde sık sık gerçekleşemeye devam eder.

Doğum Öncesi Kanama Normal Mi?

Bazı anne adaylarında doğum öncesi kanama meydana gelebilir. Bu durum anne adayları için korkutucu olsa da kanamanın süresi ve şiddeti önemlidir. Doğum öncesi kanamalar çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Yaklaşık olarak yüzde 20 oranlarında kendini gösterir. Kanama eğer az ve şiddetli değilse anne adaylarının tedirgin olmasına gerek yoktur. Ancak kanama şiddeti ve yoğunluğu fazla ise doktor tarafından bu kanamalar kontrol edilmeli, gerektiği takdirde müdahale edilmelidir.