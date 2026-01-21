Habertürk
Habertürk
        Doğum günü kutlamak günah mı? Diyanet'e göre doğum günü kutlamak caiz mi?

        Doğum günü kutlamak günah mı? Diyanet'e göre doğum günü kutlamak caiz mi?

        Doğum günü kutlamaları, son yıllarda dini açıdan en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamaları, doğum günü kutlamalarının hangi şartlarda caiz sayıldığını ortaya koyuyor. Peki doğum günü kutlamak günah mı? Diyanet'in bu konudaki görüşü ne?

        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 13:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 13:33
        Doğum günü, kişinin dünyaya geldiği günü hatırlaması ve sevdikleriyle paylaşması anlamı taşır. Ancak bu tür kutlamaların dinen hükmü, kutlamaya yüklenen anlam ve içeriğinde yer alan davranışlara göre değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, doğum günü kutlamalarını doğrudan yasaklayan bir hüküm bulunmadığını belirtir. Asıl belirleyici unsurun kutlamanın şekli olduğuna dikkat çekmektedir. Peki doğum günü kutlamak İslamiyet özelinde günah mı? İşte konunun detayları…

        DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK GÜNAH MI?

        Doğum günü kutlamak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre doğum günü kutlamak tek başına günah olarak değerlendirilmez. Doğum günü kutlamaları, dini bir ritüel veya ibadet olarak görülmediği sürece günah kapsamında ele alınmaz. Ancak kutlama sırasında dinen sakıncalı davranışların bulunması hâlinde durum farklı değerlendirilir.

        Alkol tüketimi, israf, uygunsuz eğlence biçimleri veya haram kabul edilen davranışların yer aldığı kutlamalar dinen uygun görülmez. Bu tür unsurlar bulunmadığı sürece doğum günü kutlamasının günah olduğu yönünde genel bir hüküm bulunmamaktadır.

        DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK CAİZ Mİ?

        Peki doğum günü kutlamak caiz mi? Diyanet’e göre doğum günü kutlamak, dini bir anlam yüklenmediği ve İslam’a aykırı unsurlar içermediği sürece caiz kabul edilmektedir. Doğum gününü, bir teşekkür ve farkındalık günü olarak görmek yakın kişilerle sade bir şekilde paylaşmak dinen sakıncalı görülmez.

        Sonuç olarak Diyanet, bu tür kutlamaların başka dinlere ait dini sembollerle veya ibadet niyetiyle yapılmaması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. Kutlamanın ölçülü olması, israftan kaçınılması ve haram davranışlardan uzak durulması hâlinde doğum günü kutlaması caiz olarak değerlendirilmektedir.

        DOĞUM GÜNÜ KUTLAMANIN GÜNAHI VAR MI?

        Peki doğum günü kutlamanın günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre doğum günü kutlamasının günah olup olmaması içeriğine bağlıdır. Sade, ölçülü ve dini hassasiyetlere uygun şekilde yapılan kutlamaların günahı bulunmamaktadır. Ancak kutlama sırasında haram kabul edilen davranışların yer alması durumunda günah söz konusu olur.

        Sonuç olarak Diyanet, doğum günü kutlamalarını mutlak olarak yasaklamamaktadır. Kutlamanın biçimi, niyeti ve içeriğinin esas alınması gerektiğini ifade etmektedir.

        İSLAM’DA ÖZEL GÜN KUTLAMAK CAİZ Mİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre İslam’da özel gün kutlamaları, kutlamaya yüklenen anlam ve içerdiği davranışlara göre değerlendirilir. Bir günün dini bir ibadet veya kutsal bir ritüel gibi görülmesi, İslam’da yer almayan uygulamaların dinin bir parçasıymış gibi sunulması caiz kabul edilmez. Ancak özel günlerin dini bir anlam yüklenmeden teşekkür, farkındalık veya sosyal paylaşım amacıyla sade şekilde kutlanması dinen sakıncalı görülmez. Diyanet, bu tür kutlamalarda haram unsurların bulunmamasını, israftan kaçınılmasını ve ölçülülüğün korunmasını esas almaktadır.

        İSRAF DİNEN NEDEN YASAKTIR?

        Diyanet’e göre israf, Allah’ın insana emanet olarak verdiği nimetlerin gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcanması anlamına gelir ve İslam dininde kesin olarak yasaklanmıştır. İsraf yiyecekten paraya, zamandan doğal kaynaklara kadar her alanda ortaya çıkabilir. Diyanet, israfın hem bireysel hem de toplumsal zararlar doğurduğunu ifade eder. Ayrıca adaletsizliğe ve nimetin kıymetinin bilinmemesine yol açtığını da vurgulamaktadır. Bu nedenle İslam’da ölçülülük, denge ve kanaatkârlık temel ahlaki ilkeler arasında yer alır.

        İSLAM’A GÖRE EĞLENCE GÜNAH MI?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre eğlence, İslam dininde başlı başına günah olarak kabul edilmez. İslam insanın dinlenmesini, ruhen rahatlamasını ve hayatın zorlukları karşısında denge kurmasını doğal bir ihtiyaç olarak görür. Ancak eğlencenin dinen hükmü, şekline, içeriğine ve sınırlarına göre değerlendirilir.

        İslam’a göre eğlence haram unsurlar içermediği, ibadetlere engel olmadığı ve kişiyi ahlaki zaaflara sürüklemediği sürece caiz kabul edilir. Diyanet, eğlencenin ölçülü olması gerektiğini vurgular. Alkol, kumar, ahlaka aykırı davranışlar, israf ve başkalarına zarar veren unsurlar içeren eğlencelerin dinen uygun olmadığını belirtmektedir. Ayrıca eğlencenin hayatın amacı hâline getirilmesi ve sorumlulukları ihmal ettirecek boyuta ulaşması da sakıncalı görülmektedir.

        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi! TCMB, Fitch ve Moody's açıklayacak

        Piyasalar için kritik hafta... 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesi yönünde Habertürk Ekonomi Yazarı R...
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
