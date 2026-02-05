Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Doğum izni düzenlemesinde son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Aynı çalışmayla birlikte babalık izninin de 10 güne yükseltilmesi hedefleniyor. Kamuoyunda yakından takip edilen düzenlemeye ilişkin son durum merak edilirken, yeni yasanın ne zaman onaylanacağı ve yürürlüğe gireceği soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, doğum izni düzenlemesinde son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın doğum iznine ilişkin yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hazırlanan düzenleme kapsamında, çalışan annelerin doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması planlanırken, doğum öncesinde kullanılan 8 haftalık iznin 6 haftasının doğum sonrasına aktarılabilmesi öngörülüyor. Yeni doğum izni düzenlemesine ilişkin ayrıntılar ise merak konusu oldu. İşte, yeni doğum izni düzenlemesine dair detaylar
YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?
Genel Kurul, 27 Ocak Salı günü toplandıktan sonra yasama çalışmalarına 1 hafta ara verdi.
Doğum iznine yönelik kanun teklifinin ise yarıyıl arasından sonra yani şubat ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. SSK'lı babaların kullandığı izin ise 5 günden 10 güne yükselecek.
2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.
Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.
Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.