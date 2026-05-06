Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLDU? Doğum izni başvurusu nasıl hazırlanır? Doğum izni için gerekli evraklar nelerdir?

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLDU? Doğum izni başvurusu nasıl hazırlanır? Doğum izni için gerekli evraklar nelerdir?

        Milyonlarca çalışan anne için destekleyici bir adım olan doğum izni süresinin yenilenmesi ve artırılmasıyla birlikte, doğum izni kullanan ya da yeni izin yapacak anneler için detaylar merak konusu oldu. Özellikle yeni düzenleme ile birlikte başvuruların nasıl yapılacağı sorusu dikkatle takip ediliyor. İşte doğum izni başvurusu ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren doğum izni süresine yönelik yeni düzenleme, izin sürelerinin güncellenmesi ve artırılmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Doğum izni kullanan ya da önümüzdeki süreçte izin almayı planlayan anneler, uygulamaya dair ayrıntıları yakından takip ediyor. Özellikle başvuru sürecinin nasıl işleyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte doğum izni başvurusuna ilişkin merak edilen tüm detaylar…

        2

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLDU?

        2026 yılında yapılan son düzenlemeyle birlikte doğum izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı.

        Detaylara bakıldığında:

        Doğum öncesi izin: 8 hafta

        Doğum sonrası izin: 16 hafta

        Toplam süre: 24 hafta (yaklaşık 6 ay)

        Söz konusu düzenleme, hem kamu hem de özel sektörde çalışan anneleri kapsayacak şekilde güncellendi.

        3

        DOĞUM İZNİ SÜRESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

        16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, yeni düzenlemeden yararlanma hakkına sahip bulunuyor.

        Öte yandan, 1 Nisan 2026 itibarıyla mevcut 24 haftalık doğum izni süresini henüz tamamlamamış olan anneler de bu kapsamda değerlendiriliyor ve yeni haklardan faydalanabiliyor.

        4

        DOĞUM İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

        Başvuru sürecinde doktor raporu talep edilmiyor.

        Bebeğe ait kimlik fotokopisi ile birlikte, çalışılan kuruma sunulacak bir dilekçe başvuru için yeterli kabul ediliyor.

        5

        DOĞUM İZNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?

        Örnek Dilekçe:

        T.C.

        [ÇALIŞILAN KURUM / KURULUŞ ADI]

        [İLGİLİ BİRİM / MÜDÜRLÜK]

        Konu: Doğum İzni Kullanımı Hakkında

        İlgili mevzuat kapsamında doğum nedeniyle tarafıma tanınan izin hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kapsamda, 2026 yılı düzenlemeleri çerçevesinde doğum iznimin başlatılması hususunda gereğini arz ederim.

        Bilgilerinize sunarım.

        Saygılarımla,

        Adı Soyadı:

        T.C. Kimlik No:

        Sicil No (varsa):

        Görev Unvanı:

        Birim:

        İletişim Bilgileri:

        İmza:

        Tarih:

        Ek: Bebeğe ait kimlik fotokopisi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Heimlich manevrası hayat kurtardı

        Heimlich manevrası hayat kurtardı. (IHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        Trump: Özgürlük Projesi durduruldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        Devler Ligi'nde ilk finalist Arsenal!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        Dilara'yı yüksek sesli müzik kavgasında katletmişti... İşte istenen ceza!
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        İşçilik maliyetindeki vergi yükü arttı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        5 bölgede sağanak, sıcaklıklar ise artıyor
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        Milli Savunma Bakanlığı, YILDIRIMHAN'ı tanıttı
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        Zaniolo'dan G.Saray ve transfer kararı!
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'
        'CHP siyasal çürümüşlük içinde'