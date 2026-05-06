DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLDU? Doğum izni başvurusu nasıl hazırlanır? Doğum izni için gerekli evraklar nelerdir?
Milyonlarca çalışan anne için destekleyici bir adım olan doğum izni süresinin yenilenmesi ve artırılmasıyla birlikte, doğum izni kullanan ya da yeni izin yapacak anneler için detaylar merak konusu oldu. Özellikle yeni düzenleme ile birlikte başvuruların nasıl yapılacağı sorusu dikkatle takip ediliyor. İşte doğum izni başvurusu ile ilgili detaylar...
2026 yılında yapılan son düzenlemeyle birlikte doğum izni süresi toplamda 24 haftaya çıkarıldı.
Detaylara bakıldığında:
Doğum öncesi izin: 8 hafta
Doğum sonrası izin: 16 hafta
Toplam süre: 24 hafta (yaklaşık 6 ay)
Söz konusu düzenleme, hem kamu hem de özel sektörde çalışan anneleri kapsayacak şekilde güncellendi.
DOĞUM İZNİ SÜRESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan tüm anneler, yeni düzenlemeden yararlanma hakkına sahip bulunuyor.
Öte yandan, 1 Nisan 2026 itibarıyla mevcut 24 haftalık doğum izni süresini henüz tamamlamamış olan anneler de bu kapsamda değerlendiriliyor ve yeni haklardan faydalanabiliyor.
DOĞUM İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?
Başvuru sürecinde doktor raporu talep edilmiyor.
Bebeğe ait kimlik fotokopisi ile birlikte, çalışılan kuruma sunulacak bir dilekçe başvuru için yeterli kabul ediliyor.
DOĞUM İZNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?
Örnek Dilekçe:
T.C.
[ÇALIŞILAN KURUM / KURULUŞ ADI]
[İLGİLİ BİRİM / MÜDÜRLÜK]
Konu: Doğum İzni Kullanımı Hakkında
İlgili mevzuat kapsamında doğum nedeniyle tarafıma tanınan izin hakkımı kullanmak istiyorum. Bu kapsamda, 2026 yılı düzenlemeleri çerçevesinde doğum iznimin başlatılması hususunda gereğini arz ederim.
Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Sicil No (varsa):
Görev Unvanı:
Birim:
İletişim Bilgileri:
İmza:
Tarih:
Ek: Bebeğe ait kimlik fotokopisi