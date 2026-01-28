Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni kaç haftaya çıkacak? Çalışan anneler doğum öncesi ve sonrası kaç hafta izin kullanabilecek, babalık izni kaç gün olacak?

        Doğum izni kaç haftaya çıkacak? Çalışan anneler doğum öncesi ve sonrası kaç hafta izin kullanabilecek?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum iznine yönelik yapılan çalışmaların sonuna gelindi. Buna göre; çalışan anneler 24 hafta doğum izni kullanabilecek ve 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. İşte, yeni doğum izni düzenlemesine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:25
        1

        Doğum izni süresi 24 haftaya çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında babalık izninin de 10 güne çıkarılması hedefleniyor. Peki, doğum izni düzenlemesinde son durum nedir, yeni yasa ne zaman onaylanacak?

        2

        YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?

        Genel Kurul, 27 Ocak Salı günü toplandıktan sonra yasama çalışmalarına 1 hafta ara verdi.

        Doğum iznine yönelik kanun teklifinin ise yarıyıl arasından sonra yani şubat ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifle ücretli doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. SSK'lı babaların kullandığı izin ise 5 günden 10 güne yükselecek.

        3

        2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.

        Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.

        Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.

        4

        2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

        Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
