Jandarma timlerini görünce kaçmaya çalıştılar

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Side Mahallesi'nde 07 DT 637 plakalı otomobille Serdar K. ile eşi Gül K.'nin uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapacağı ihbarı üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. DHA'nın haberine göre, önceki gün Side Mahallesi'nde önlem alan jandarma timlerini gören Serdar K. ve Gül K. otomobille kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu otomobil, Antalya'nın Aksu ilçesi Dumanlar Mahallesi'nde durduruldu.



UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



Serdar K. ve Gül K.'yi gözaltına alan jandarma timleri otomobilde ve şüphelilerin Dumanlar Mahallesi'ndeki ev ve eklentilerinde arama yaptı. Arama sonucunda 518 gram eroin, 205 gram kokain, 200 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 30 fişekle uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.



DOĞUM İZNİNE ÇIKMIŞ



Şüphelilerden Gül K.'nin daha önce Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı için yakalandığı ve aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde olduğu belirtilirken, hamile olduğunu gerekçesiyle bir hafta önce cezaevinden doğum iznine çıktığı öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılığa gönderildi.



TUTUKLANDILAR



Şüphelilerden Gül K., savcılıkta verdiği ifadede doğum izni için cezaevinden yeni çıktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını iddia etti. Serdar K. de uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyledi. Savcılık sorgularının ardından Serdar K. ve Gül K. sevk edildikleri sulh ceza hakimi tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.





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