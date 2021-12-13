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Doğuştan iki kulağı da olmayan Alperen'e destek konseri

İzmir'in Bornova ilçesinde Fidan Funda Çelik ve Köksal Çelik çiftinin doğuştan iki kulağı olmayan oğulları 3 yaşındaki Alperen'in sağlığına kavuşabilmesi için ABD’de ameliyat olması gerekiyor. Tedavisinin yapılabilmesi için Alperen'e destek konseri düzenlendi

Doğuştan iki kulağı da olmayan Alperen'e destek konseri
Doğuştan iki kulağı da olmayan Alperen'e destek konseri
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HABERTURK.COM / DHA

Üç yaşındaki Alperen Çelik nadir görülen 'microtia' hastalığı ile dünyaya geldi. İki kulağı da olmayan Alperen'in hastalığı halk arasında 'kulak yokluğu' olarak biliniyor. Hastalığın tedavisi ABD’de yapılabiliyor, ameliyatın maliyeti ise 200 bin dolar.

Her yaştan ve farklı meslek gruplarından sanatseverlerin bir araya geldiği müzik topluluğu da Alperen için bir konser verdi. Şarkılarını Alperen duyabilsin diye söylediler.

Alperen'in ameliyatı için tüm hazırlıklar tamamlandı ancak aile, ödemesi gereken paranın henüz yarısına ulaşabildi. Aile, bu konser sayesinde kampanyalarının daha çok duyulmasını ümit ediyor.

Anne Fidan Funda Çelik, daha önce yaptığı açıklamada, hamilelik döneminde bu hastalığa dair herhangi bir bulgu olmadığını, oğlu dünyaya geldikten sonra öğrendiklerini söyledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI VE ACI YAŞADIK"

Çelik, "Alperen, biz evlendikten 4 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle prematüre olarak dünyaya geldi. Hamileliğimde ultrasonda da bu hastalığa dair herhangi bir bulgu görülmedi. Biz bu hastalığı Alperen doğduğunda öğrendik. Ultrasonda görmemiş olmamızın bizim açımızdan kötü olduğunu düşünmüyorum. Belki üzüntüden onu düşürebilirdim. Doğumdan sonra hayal kırıklığı ve acı yaşadık. Çünkü hastalığının yanı sıra 15 gün de kuvözde kaldı. İlk 3 ayımız çok zorlu geçti. Alperen'in zihinsel bir rahatsızlığı yok. Ancak iki kulağı da yok. Bu hastalığın sebebi de bulunmuyor. İç kulağı, kanalları, delikler mevcut değil. Bunların yanı sıra sağ kulaktaki kemikçikler de yok" dedi.

'ANNESİNİN SESİNİ BİLE BİLMİYOR'

Alperen'in bugüne kadar hiçbir sesi olduğu gibi duymadığını belirten Çelik, "Hastalığının çözümü var. Alperen'in iç kulağındaki işitme sistemi tam. Tam olduğu için de bu ameliyatı yaptırabilirsek iç kulak açılıp, kanallar yapılıp delik açılırsa Alperen tamamen duyacak. Şu an Alperen elektronik bir cihazla duymaya çalışıyor. Ancak gerçek sesleri bilmiyor. Alperen benim sesimi bile henüz bilmiyor. Rahatsızlığından dolayı da konuşamıyor. Rehabilitasyon merkezinde dil eğitimi alıyor. ABD'de yapılacak tedavi için 200 bin dolar gerekiyor. Öncelikle sağ kulağın tedavisi yapılacak. Yüzündeki simetriyi düzeltip kulağı yapıp protez olarak kemikçik yapacaklar. Bu ameliyatta 6- 7 ay sonra diğer kulağa geçilecek. Şu ana kadar yaklaşık 34 bin dolar toplayabildik. Ameliyat günü olan 8 Şubat'a kadar tüm parayı vermemiz gerekiyor. Lütfen sesimizi duysunlar. Çok az bir süremiz kaldı" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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